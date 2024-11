Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, así son las batallas de barcos y estilos de pelea de Majima

La semana pasada, SEGA le regalo a los fanáticos de la franquicia entes conocida como Yakuza la posibilidad de tener el traje de Kiryu en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ahora, la desarrolladora japonesa ha detallado las características de cada uno de los estilos de pelea que tendrá Majima, el perro loco de Shimano en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

¿Cómo son los estilos de pelea de Majima en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Además de su característico estilo de Perro Loco (Mad Dog), en el que prima la velocidad, Majima también puede usar el estilo de Perro Marino (Sea Dog). En este estilo, Majima puede blandir espadas, pistolas y otros artilugios de bucanero para atacar a los enemigos.

Perro Loco (Mad Dog):

Majima combina puñetazos, patadas y cuchilladas para acabar rápidamente con sus enemigos.

El principal estilo de lucha de Majima en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es el que le valió al Perro Loco de Shimano su temible apodo en el submundo criminal.

Combos : Majima lanza una ráfaga de puñetazos, patadas y cuchilladas a sus enemigos con la posibilidad de realizar llamativos golpes finales y combos aéreos.

: Majima lanza una ráfaga de puñetazos, patadas y cuchilladas a sus enemigos con la posibilidad de realizar llamativos golpes finales y combos aéreos. Acciones de calor: estas se pueden ejecutar cuando se cumplen ciertas condiciones y estamos cerca de algún objeto del entorno o si empuñamos cuchillos, bates, etc.

estas se pueden ejecutar cuando se cumplen ciertas condiciones y estamos cerca de algún objeto del entorno o si empuñamos cuchillos, bates, etc. Medidor de locura: este sirve para invocar dobles de Majima. Estas apariciones lucharán al lado del perro loco de Shimano pueden usarse para realizar ataques combinados.

Perro Marino (Sea Dog)

Con el estilo Perro Marino (Sea Dog), Majima se transforma en un auténtico pirata, desatando un caos marítimo en cada combate. Sus sables bailan una danza mortal, mientras ejecuta combos letales y remates triples que dejan a sus enemigos sin aliento. Las acciones de calor elevan aún más la intensidad de la batalla. Ya que, con estas se puede invocar el espíritu pirata y sorprender a los oponentes con movimientos ágiles y ataques implacables. Al llenar el medidor de locura, Majima puede invocar a deidades oscuras, gracias a los Instrumentos Oscuros obtenidos de sus enemigos, para dar un giro radical a la lucha. Con este estilo, Majima se convierte en una fuerza imparable, capaz de dominar cualquier enfrentamiento y dejar una estela de destrucción a su paso.

¿Cuáles son las invocaciones de Majima en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Además de su nuevo estilo de pelea en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Majima tiene más sorpresas.

Dark God of the Waves : cuando Majima toca su violín maldito convoca a un grupo de hambrientos tiburones, los cuales aumentan su cantidad dependiendo de los enemigos.

: cuando Majima toca su violín maldito convoca a un grupo de hambrientos tiburones, los cuales aumentan su cantidad dependiendo de los enemigos. Dark God of the Earth : al tocar la guitarra maldita, Majima invoca a un simio, el cual a pesar de su poco alcance, cuenta con un daño devastador.

: al tocar la guitarra maldita, Majima invoca a un simio, el cual a pesar de su poco alcance, cuenta con un daño devastador. Dark God of the Skies : el saxofón maldito, le permite a Majima invocar a una ave que ataca a los enemigos con poderosos vientos.

: el saxofón maldito, le permite a Majima invocar a una ave que ataca a los enemigos con poderosos vientos. Dark God of the Deep: la ocarina maldita hace que Majima convoque a una medusa que lo cura a él y a sus aliados. Mientras, que a los enemigos los deja inmovilizados.

¿Cómo son las batallas de barcos piratas en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Los jugadores encarnan al Capitán Majima, quien lidera a su tripulación en busca de tesoros y gloria. A bordo del Goromaru, su imponente barco, explorarán vastos océanos, descubrirán islas secretas y se enfrentarán a peligrosos piratas rivales. En las batallas navales, los jugadores podrán maniobrar el Goromaru, esquivar ataques enemigos y disparar cañones para hundir a sus oponentes. Además de la personalización de barcos, una característica clave es la recluta y entrenamiento de una tripulación diversa. Cada miembro aporta habilidades únicas que pueden inclinar la balanza a favor de Majima en las intensas batallas a bordo de los barcos enemigos.

El juego también incluye un modo arena, conocido como el Coliseo de Piratas, donde los jugadores pueden competir contra otras tripulaciones en una variedad de desafíos.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Masayoshi Yokoyama explica que la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se ha adelantado porque el desarrollo avanza «más rápido de lo esperado». Así que ahora, el lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii será el viernes 21 de febrero. Adicionalmente, el tráiler que compartió Ryu Ga Gotoku nos da un breve adelanto del combate naval del juego, los personajes nuevos y los que regresan a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii de anteriores juegos de la franquicia como Michele y Saejima.

Fuente: canal oficial de SEGA en YouTube