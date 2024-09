Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, lanzamiento, historia, minijuegos y más

Durante el RGG Summit 2024, el estudio responsable de la franquicia like a Dragon reveló un nuevo juego de Yakuza protagonizado por el «Perro loco de Shimano». Este juego es un regreso de la franquicia Like a Dragon al combate en tiempo real y se aleja del nuevo estándar establecido por la historia de Ichiban.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento y plataformas a las que llegará Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Durante el RGG Summit 2024 no solo se reveló el juego Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, si no que también conocimos detalles de la historia, jugabilidad, personajes y la fecha de lanzamiento del juego protagonizado por Goro Majima. Así que si se preguntan cuál es la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, les contamos que el título llegará el viernes 28 de febrero del 2025 y estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y PC vía Steam.

¿Cuál es la historia de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

La historia de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sigue los acontecimientos de la ruta de Kiryu en Infinite Wealth. Así que tras perder la memoria, Goro Majima, una leyenda antaño temida en el mundo de la yakuza, zarpa en busca de un tesoro. Medio año atrás, formando equipo con Kiryu en una batalla masiva en la Millenium Tower, Goro Majima aparece con los restos de un barco en la orilla de una isla remota y escasamente poblada. Sin recuerdos y sin memoria, Majima une fuerzas con Noah, el joven isleño que le salvó la vida, y se embarca en la búsqueda de pistas sobre su olvidado pasado. Sin embargo, lo que les espera es un mundo polvoriento donde los canallas se disputan un tesoro legendario.

¿Cómo es la jugabilidad de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

En Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii tendremos que reunir una tripulación exploramos un mundo abierto y surcamos el mar con nuestra embarcación, la cual podremos mejorar a medida que avanza la historia. Cuando un barco pirata enemigo se encuentra en nuestro punto de mira, se desata una emocionante batalla de cañones en tiempo real. Nosotros debemos maniobrar rápidamente la embarcación evitando los cañones del enemigo para abordarla y enfrentarnos a la tripulacion rival para derrotar al capítan enemigo.

En el estilo «Pirata», Majima blandirá dos espadas cortas y utilizará herramientas piratas para hacer más espectacular el combate.

En esta ocasión como el protagonista de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es Goro Majima, los jugadores podrán cambiar entre dos estilos de pelea. Estos son «Mad Dog» y «Pirata», cada uno de estos estilos de pelea de Majima en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se podrán mezclar para realizar combos debastadores.

El estilo «Perro Loco», utiliza tu velocidad, agilidad y para asestar golpes precisos y potentes que aturden a los enemigos.

Para conocer más detalles de la jugabilidad, los invitamos a ver la acción de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii en el siguiente video:

¿Dónde se desarrolla la acción de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

En Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii podremos explorar cuatro escenarios:

Hawai : Uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Puede aprender mucho sobre Hawai del dueño de un bar llamado Revolve, en la ciudad de Honolulu.

: Uno de los destinos turísticos más famosos del mundo. Puede aprender mucho sobre Hawai del dueño de un bar llamado Revolve, en la ciudad de Honolulu. Isla Nele : Lugar sagrado de Palekana, un grupo religioso con sede en Hawai desde hace mucho tiempo. Los Haku, los más fervientes creyentes de Palekana, habitan la isla. La isla es notablemente más grande que Rich Island y cuenta con un puerto propio.

: Lugar sagrado de Palekana, un grupo religioso con sede en Hawai desde hace mucho tiempo. Los Haku, los más fervientes creyentes de Palekana, habitan la isla. La isla es notablemente más grande que Rich Island y cuenta con un puerto propio. Rich Island : Una isla remota en la que aparece el amnésico Goro Majima. Noah y su familia son algunos de los pocos habitantes de la isla. A pesar de que la pesca es el principal sustento de la economía local, inexplicablemente se pueden ver paseando piratas que recuerdan a la Era de los Descubrimientos.

: Una isla remota en la que aparece el amnésico Goro Majima. Noah y su familia son algunos de los pocos habitantes de la isla. A pesar de que la pesca es el principal sustento de la economía local, inexplicablemente se pueden ver paseando piratas que recuerdan a la Era de los Descubrimientos. Madlantis: Una isla secreta donde coexisten múltiples organizaciones criminales. En una cueva de la isla se esconde un extenso distrito del placer construido en torno a una flota de enormes petroleros. Aquí se encuentra el Coliseo de los Piratas, un centro donde los piratas libran constantes batallas navales.

¿Cuáles son los minijuegos que estarán presentes en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Estos son solo algunos de los minijuegos que tendrá Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Durante el RGG Summit 2024 fueron revelados algunos de los minijuegos que podremos experimentar en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii:

Crazy Delivery

Dragon Kart

Karaoke

Cambios de atuendos

Desafortunadamente, en la información compartida por Ryu Ga Gotoku Studio sobre Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii no se encontraba el listado de juegos clásicos de Sega que estarán presentes en la aventura protagonizada por el perro loco de Shimano.

Masaru Love Journey (Minato Girls) es el minijuego de citas que estará presente en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, en el cual buscaremos suerte en el amor para el personaje Masaru Fujita, interpretado por Ryuji Akiyama.

Esta nota se irá actualizando con toda la información que Sega y Ryu Ga Gotoku Studio compartan de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Fuente: canal de Sega en YouTube