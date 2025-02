Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Reseña

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Goro Majima, el perro loco de Shimano y el eterno rival del dragón de Dojima, es uno de los personajes más queridos de la franquicia Like a Dragon (Yakuza). Sin embargo, en los ya 20 años que tiene la franquicia de SEGA, creada por Toshihiro Nagoshi, Majima solo se ha podido controlar en dos ocasiones. La primera en Yakuza 0, juego que coprotagonizó junto a Kazuma Kiryu. Luego en una corta sección de Yakuza Kiwami 2. Afortunadamente, luego de 20 años, Ryu Ga Gotoku ha fijado todos los reflectores en Majima. Así que, en nuestra reseña de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, les contaremos todo lo tienen que saber para vivir la primera aventura en solitario del perro loco de Shimano.

En Japón el nombre oficial de este juego es Ryū Ga Gotoku 8 Gaiden: Pirates in Hawaii.

Una historia de piratas, al estilo de Ryu Ga Gotoku

La historia de la franquicia Like a Dragon (Yakuza) para algunos jugadores, después de 20 años, es abrumadora. Sin embargo, es curioso que a pesar de tener un protagonista como Majima, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es el juego del canon que tiene la historia más fácil de entender. Así que a diferencia de The Man Who Erased His Name, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es la puerta de entrada perfecta a los juegos de acción de la franquicia de Ryu Ga Gotoku Studio.

Al ser un título que hace parte del canon oficial de la historia de Like a Dragon (Yakuza) es normal que los juegos con el estilo clásico (Beat’em up) sean protagonizados por el rival del dragón de Dojima, ahora que Kiryu no puede luchar. La historia de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii inicia meses después de los acontecimientos de Infinite Wealth. Ahora, Majima se encuentra apoyando las labores de limpieza de desperdicios nucleares en la isla Nele, hogar del culto Palekana. Luego de naufragar, en un viaje de regreso a Japón, Majima se despierta en la Isla Rich y es salvado por un pequeño isleño llamado Noah, interpretado por First Summer Ukia —actriz que interpretó y dio vida a Akame en The Man Who Erased His Name—.

Un viaje lleno de historias

Los animalitos que encontremos podemos reclutarlos para el «Reino de Goro».

Luego de su naufragio, y gracias a la magnitud del golpe, Majima sufre de amnesia. El yakuza legendario es acogido por Noah y su familia en la isla Rich. Ahí, Majima conoce a fondo a Noah y se conmueve con su historia. Ahora, con el fin de conocer más de su pasado para recuperar la memoria y de cumplir con el sueño de Noah de salir de la isla Rich y conocer el mundo, Majima decide volverse el capitán de un barco pirata. En el proceso, el ex yakuza y ahora capitán del Goromaru iniciará una aventura que lo llevarán a emprender la búsqueda del tesoro perdido «Esperanza». Gracias a esto, Majima y Noah conocerán el bajo mundo de las aguas cercanas a Hawaii y los oscuros secretos que guarda Madlantis.

A pesar de haber perdido la memoria y haber madurado el capítan Majima sigue siendo el mismo personaje carismatico que ha brillado desde la primera entrega de esta franquicia.

La historia de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es bastante corta, pero respeta mucho el legado y evolución de Majima como personaje. Esto queda evidenciado en sus diálogos y en la misma relación de Majima con el niño que le salva la vida. Ya que, es evidente como el perro loco de Shimano, se ve reflejado en Noah —un niño que se ve cohibido por la sobre protección de su padre—. Es así como Majima —de una manera paternal— le enseña el mundo a Noah y como él aprendió de su época de rivalidad con Nishitani le enseña a Noah a disfrutar al máximo cada una de sus acciones.

Un sistema de combate sencillo, fluido y dinámico

En Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Majima cuenta con dos estilos de pelea. El primero de estos es Perro Loco, el clásico estilo de pelea yakuza de Goro Majima que es ideal para las peleas contra enemigos fuertes. El segundo estilo de pelea de Majima en Pirate Yakuza in Hawaii es Lobo de mar. Este estilo de pelea es ideal para enfrentamientos contra hordas de enemigos. Cada uno de estos estilos tienen sus acciones de calor propias y diferentes propiedades en sus formas de esquivar.

Adicionalmente, en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii podremos equiparle a Majima diferentes tipos de anillos. Algunos de estos cuentan con efectos que modifican nuestro ataque y defensa. Mientras tanto, otros tienen diferentes tipos de efectos especiales. Todos estos diseñados para ayudar al jugador a mejorar su eficacia en combate.

No todo son acciones de calor en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Además de las acciones de calor, en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Majima cuenta con una habilidad única para cada uno de sus estilos de pelea. En el modo Perro Loco podremos invocar un número determinado —según el nivel que tenga la habilidad— de sombras de Majima que hacen que nuestros ataques sean más potentes. Mientras tanto, el estilo de pelea Lobo de mar cuenta con cuatro instrumentos malditos. Cada uno de estos cuenta con una habilidad única y como el estilo de pelea pirata de Majima son excelentes para lidiar con grandes cantidades de enemigos.

Los intrumentos malditos se recolectana lo largo de las diferentes zonas de navegación del juego.

No todo son batallas cuerpo a cuerpo en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Llevar a cabo un»festín»con algunos miembros de la tripulación aumenta su experiecnia.

Gran parte de nuestra aventura en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii la pasamos a bordo del Goromaru. En la embarcación del capitán Majima podremos navegar por diferentes zonas, en las cuales podremos visitar islas para encontrar cofres del tesoro, entre otros obstáculos que a medida que avanza la historia irán metiéndose en nuestro camino. Durante la exploración podremos tener enfrentamientos contra otros grupos de piratas o también podemos ir a Madlantis, lugar donde se encuentra el coliseo de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Cada uno de los tripulantes del Goromaru cuenta conestadisticas de cañodero y de pelotón de abordaje.

En el coliseo de Madlantin es donde se viven en su máximo esplendor las batallas navales en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Estas se dividen en dos secciones. La primera es una lucha de cañones donde tendremos que hacer uso de los propulsores del Goromaru para esquivar ataques, embestir enemigos o huir para hacer reparaciones y volver a la batalla. Aquí, podremos equipar armas que generen estados alterados al rival, como congelamiento, quemadura. Todo esto le brinda a las batallas navales algo de profundidad.

La estrategia está en cada detalle de la acción de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Algunas veces hay que parar de pelear para hacer reparaciones de emergencia.

Luego de superar la batalla naval y doblegar al barco principal de nuestro oponente, es hora de pasar al abordaje. En esta parte nos enfrentaremos a la tripulación enemiga con nuestro pelotón de abordaje. La efectividad de nuestra incursión dependerá del nivel y estadísticas de cada uno de los miembros del pelotón. No obstante, a diferencia de la batalla con cañones, esta lucha de tripulaciones puede beneficiarse de habilidades especiales que provienen del pelotón de apoyo. Gracias a esto podremos potenciar el ataque de los miembros del pelotón de abordaje, aumentar su defensa o incluso curarlos de sus heridas. Activar estas habilidades y poder hacer una sinergia con los demás miembros del pelotón es otra parte de la estrategia que encontraremos en las batallas navales de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Exploración, actividades y mucho humor, en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es difícil aburrirse

Además de ser testigos de la aventura de Noah y Majima, en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii podremos hacer un gran número de actividades y misiones secundarias. En las calles de Honolulu podremos hacer muchas de las actividades que experimentamos en Infinite Wealth. Pero también tenemos el regreso de otras como Dragon Kart, minijuego que debutó en Yakuza: Like a Dragon. Entre las actividades nuevas presentes en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii está la sub historia de la «chicas de Minato». Cómo Majima —a pesar de su amnesia— sigue recordando su amor por Makoto en su juego en solitario no tiene un minijuego de citas. En su lugar, debemos ayudar a Masaru —interpretado por el comediante Ryuji Akiyama (Robert)— a tener una fiesta de ensueño con el tipo de mujer más sofisticado de Japón, «las chichas de Minato».

Aunuqe, las actividades con Majima son divertidas, la resolución de la historia de Masaru tiene un humor… digamoslo muy japonés.

Adicionalmente, tendremos una gran selección de juegos de Megadrive y sub misiones en el juego. Algunas de estas misiones secundarias nos mostrarán que ha pasado con algunos de los personajes que conocimos en la octava entrega. En cuanto a la duración de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, les contamos que nosotros, logramos terminar la historia principal unas 30 horas. Sin embargo, completar la totalidad de objetivos del juego protagonizado por Majima —entre estos las todas las peleas del coliseo y las siete bolas doradas— junto con derrotar al Amon nos tomó cerca de 50 horas.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 9 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii para Steam provista por SEGA Latinoamérica. El juego también está disponible para PlayStation 4, PS5, Xbox One y Xbox Series S.