Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA regala el DLC del traje del Dragon de Dojima

A mitad de octubre conocimos que Ryu Ga Gotoku Studio adelanto la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ahora, SEGA ha comunicado que tienen un regalo especial para los fanáticos de Like a Dragon (Yakuza). Este regalo será un DLC para el próximo spin off de la franquicia protagonizada por Goro Majima, el perro loco de Shimano.

¿Cómo obtener el traje DLC gratis del Dragón de Dojima para Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Al igual que paso con Like a Dragon: Infinite Wealth, SEGA regalará un traje DLC para aquellos jugadores que se suscriban a su lista de correo. Así que, si quieren tener el traje del Dragón de Dojima para Majima en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii solo deben seguir este enlace e ingresar el correo y plataforma deseada. Al hacer esto, ya estarán en la lista y el código con el DLC del traje de Kiryu para Majima en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii llegará antes del lanzamiento del juego al correo.

¿Cuál es la historia de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

La historia de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sigue los acontecimientos de la ruta de Kiryu en Infinite Wealth. Así que tras perder la memoria, Goro Majima, una leyenda antaño temida en el mundo de la yakuza, zarpa en busca de un tesoro. Medio año atrás, formando equipo con Kiryu en una batalla masiva en la Millenium Tower, Goro Majima aparece con los restos de un barco en la orilla de una isla remota y escasamente poblada. Sin recuerdos y sin memoria, Majima une fuerzas con Noah, el joven isleño que le salvó la vida, y se embarca en la búsqueda de pistas sobre su olvidado pasado. Sin embargo, lo que les espera es un mundo polvoriento donde los canallas se disputan un tesoro legendario.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Masayoshi Yokoyama explica que la fecha de lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se ha adelantado porque el desarrollo avanza «más rápido de lo esperado». Así que ahora, el lanzamiento de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii será el viernes 21 de febrero. Adicionalmente, el tráiler que compartió Ryu Ga Gotoku nos da un breve adelanto del combate naval del juego, los personajes nuevos y los que regresan a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii de anteriores juegos de la franquicia como Michele y Saejima.

Fuente: canal oficial de SEGA en YouTube