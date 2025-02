Limited Run de nuevo al ataque, denuncian que sus cartuchos de NES podrían dañar las consolas

En un nuevo caso que se une a otro tipo de reportes previos, Limited Run Games ha sido acusada por uno de sus clientes de vender cartuchos de NES que pueden dañar las consolas. Como explican a través de Time Extension, Jordi Gutiérrez señala que Limited Run ha estado distribuyendo cartuchos que provocan problemas de voltaje con el ‘hardware’ original. El problema es que hay un desajuste entre los cartuchos de 3,3 V y los sistemas de 5 V en los que se están utilizando.

«Hasta ahora, les he pillado haciéndolo con Rugrats y Piopow. No tiene traducción de nivel lógico. Esto significa que las piezas de la placa constantemente extraen energía de señales que no están destinadas a proporcionar energía y dañarán el cartucho y mi NES. Este cartucho es una pequeña bomba de relojería para mis dispositivos electrónicos», afirma Gutiérrez.

El cliente afirma también que el juego para NES de Rugrats «tiene errores lógicos, que ya se han parcheado en la versión de Steam, como un bloqueo de software para dos jugadores que afecta a casi todos los jugadores en modo cooperativo.» Después de enviar esta queja a Limited Run Games, Gutiérrez recibió Piopow y descubrió que también estaba usando el voltaje incorrecto.

De acuerdo con el cofundador de Limited Run, Josh Fairhurst, la mala calidad de producción está justificada porque «es más barata y la mayoría de los clientes nunca abren la caja, mucho menos juegan el juego», en palabras del también cofundador Douglas Bogart.

Un comentario en una eliminada publicación a través de Reddit, sugiere que este está lejos de ser un problema aislado.

También se me acabó la paciencia con LRG debido a la falta de control de calidad en las placas NES que deciden producir. Los últimos dos o tres juegos que les he comprado no funcionan correctamente porque claramente están buscando las placas más baratas posibles. Es muy triste y molesto que el único lanzamiento oficial de Piopow se haya publicado en un hardware de tan baja calidad. Busquen a alguien que haya extraido la ROM y ahórrense tener que poner esta placa basura en su NES. Estoy presionando activamente a los desarrolladores de NES para que eviten su distribución con LRG. Estos lanzamientos son una vergüenza para la comunidad de desarrollo de NES.»

Tres ‘strikes’ para Limited Run Games ya deberían ser más que suficientes para una compañía que claramente no respeta a sus clientes, mucho menos a sus consolas retro. De precios mejor ni hablemos, porque lo suyo ni siquiera es la preservación. ¡Dinero fácil en la burbuja!