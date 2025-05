Limited Run y Retro-Bit habrían usado chips reciclados para Shantae Advance: Risky Revolution

Limited Run Games ha sido nuevamente criticada por el presunto uso de chips reciclados en uno de sus últimos lanzamientos, Shantae Advance: Risky Revolution para GBA. El juego estaba previsto para salir en 2024, pero fue posteriormente aplazado por WayForward. Originalmente, el desarrollo de Shantae Advance comenzó en 2002, pero se canceló un par de años después debido a la falta de interés de los distribuidores tras las pocas ventas del primer Shantae. El proyecto se reanudó hasta 2023, con Limited Run Games confirmada como distribuidora.

Retro-Bit Gaming, otra empresa del sector que recientemente ha sido criticada por la obtención incorrecta de sus traducciones, fue responsable de la fabricación de los cartuchos físicos. Ellos afirman que los informes de «imperfecciones estéticas» solo afectan a un pequeño número de cartuchos. Algunos propietarios del juego recién lanzado descubrieron que el cartucho contiene lo que parecen ser chips reciclados, básicamente chips que se han quitado de otros productos y se han reutilizado para Shantae Advance: Risky Revolution.

La respuesta de Retro-Bit sobre los cartuchos usados de Shantae Advance vendidos como nuevos

Josh Fairhurst de Limited Run Games respondió lo siguiente a Time Extension:

«Entiendo que esta es la mayor ola de juegos nuevos de GBA en más de 15 años (20.000 unidades) y, para lograrlo, Retro-Bit tuvo que conseguir una gran cantidad de chips FRAM nuevos y antiguos, que ya no se fabrican ampliamente. Debido a la cantidad necesaria y a las décadas que llevan almacenados, existe una gran variación en la estética visual de los chips.

Esto no afecta al funcionamiento de los chips y Retro-Bit nos ha asegurado que los clientes no tendrán problemas con sus cartuchos. Los cartuchos se han probado en una amplia variedad de hardware: GBA, SP, Micro, DS, DS Lite, GameCube y consolas analógicas de bolsillo. En general, no hemos tenido problemas con el funcionamiento ni la funcionalidad de los cartuchos. Hemos jugado el juego de principio a fin tanto en LRG como en WayForward cientos de veces. Los clientes no tendrán problemas para jugar ni disfrutar de sus cartuchos durante décadas.

Dicho esto, es una lástima que esto haya desviado la atención de lo que, por lo demás, era una gran noticia. Proporcionamos a WayForward más de un millón de dólares para revivir un proyecto de Shantae que había sido abandonado, lo que les permitió finalmente terminar este capítulo perdido de su saga. Ninguna otra distribuidora en los últimos 25 años estuvo dispuesta a proporcionar esta financiación y, sinceramente, este juego no existiría si no hubiéramos estado dispuestos a asumir el riesgo.

El juego final es absolutamente increíble y creo que si se hubiera lanzado durante la existencia de GBA, sería recordado como uno de los mejores juegos de la plataforma. Me honra haber podido ayudar a darle vida a esto y espero que el legado de este proyecto se centre en la historia que lo rodea, cómo surgió y lo increíble que terminó siendo.»

De cualquier forma, señores de Limited Run, respetar la preservación no solo se trata de buenas intenciones, sino de respetar a los clientes que pagan por un producto nuevo, no sucio. Pensar en lo poco que les costaba aplicar alcohol isopropílico.