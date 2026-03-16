Linnéa (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

¿Cuántos años han pasado desde que conocimos a un nuevo miembro del Gremio de Aventureros? Por fin tenemos a una nueva compañera gremial en Genshin Impact y su nombre es Linnéa, así que vamos a hacer una guía para ayudarles a elegir su mejor arma, equipo, conjunto de artefactos y conseguir sus materiales de mejora para que le hagan un buen ‘build’.

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Cómo conseguir a Linnéa

Ella estará en uno de los ‘banners’ o gachapones de la actualización Luna VI (6.5) de Genshin Impact en la noche del martes 7 de abril de 2026 (para Latinoamérica) y en la mañana del miércoles 8 para España.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ de Linnéa podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Linnéa, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez este gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Toque floral filoáureo

Normal : Realiza hasta tres disparos consecutivos con arco.

: Realiza hasta tres disparos consecutivos con arco. Cargado : Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión. Al apuntar se acumula energía elemental en la punta y una flecha totalmente cargada infligirá Daño Geo.

: Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión. Al apuntar se acumula energía elemental en la punta y una flecha totalmente cargada infligirá Daño Geo. Descendente: Dispara una lluvia de flechas desde el aire mientras desciende rápidamente, infligiendo Daño en el área de efecto al impactar contra el suelo.

Habilidad elemental – Contramedida: ¡Grito de guerra de Lumi!

Pulsar una vez – Lumi adoptará su forma superpoderosa para atacar a los enemigos cercanos e infligirles Daño Geo en el área de efecto. Si hay algún pilar lunar en las cercanías, también infligirá a los enemigos cercanos Daño Geo en el área de efecto considerado como daño de Cristalización Lunar.

Lumi adoptará su forma superpoderosa para atacar a los enemigos cercanos e infligirles Daño Geo en el área de efecto. Si hay algún pilar lunar en las cercanías, también infligirá a los enemigos cercanos Daño Geo en el área de efecto considerado como daño de Cristalización Lunar. Pulsar repetidamente – Lumi adoptará su forma ultrapoderosa para infligir a los enemigos cercanos un golpe de Daño Geo en el área de efecto considerado como daño de Cristalización Lunar, tras lo que cambiará a su forma poderosa. La RES a interrupción de Linnéa aumentará mientras se ejecuta.

Habilidad definitiva – Memorando: Guía de supervivencia extrema

Linnéa invoca a Lumi en su forma superpoderosa para que restaure Vida a todos los miembros del equipo cercanos. También regenerará continuamente la Vida de los personajes en uso cercanos durante un tiempo en función de la DEF de Linnéa. Si, al usar la Habilidad Definitiva, Lumi ya había sido invocada, se reiniciará la duración de Lumi sin que cambie su forma actual.

Habilidades pasivas

Cuando Linnéa esté en el equipo, el nivel de presagio lunar de los personajes aumentará en 1.

Bendición presagiolunar: Estudio del hábitat – Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Cristalización Hydro, esta se transformará en una reacción de Cristalización Lunar. El daño base de las reacciones de Cristalización Lunar de los personajes del equipo aumentará en un 0.7% por cada 100 pts. de DEF que tenga Linnéa. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera.

Notas de observación de campo – Mientras Lumi está en el campo de batalla, la RES Geo de los enemigos que haya cerca de ella se reduce en un 15%.

Presagio lunar: resplandor ascendente – Se fortalecen la Habilidad Elemental y la Habilidad Definitiva de manera que la RES Geo de los enemigos que haya cerca de Lumi se reduce en un 15% adicional.

Archivo de especies naturales – La Maestría Elemental de un determinado personaje del equipo aumentará en una cantidad equivalente al 5% de la DEF de Linnéa en función de quién sea tu personaje en uso. Si dicho personaje:

Tiene presagio lunar: aumenta la Maestría Elemental de dicho personaje

No tiene presagio lunar: aumenta la Maestría Elemental de Linnéa.

Aventurera maestra – Cuando Linnéa no está en combate, el tiempo de carga necesario para realizar un Disparo Preciso se reduce considerablemente y dispara una flecha especial que tiene diferentes efectos según el objetivo golpeado:

Ciertos animales : la flecha se transforma en una “red” especial que puede capturar la esencia de animales pequeños y usarla para materializar de nuevo su forma física. La cantidad de redes que se pueden usar semanalmente es limitada.

: la flecha se transforma en una “red” especial que puede capturar la esencia de animales pequeños y usarla para materializar de nuevo su forma física. La cantidad de redes que se pueden usar semanalmente es limitada. Minerales: Linnéa envía a Lumi a destruir rápidamente los minerales marcados por la flecha y recoger los fragmentos que caigan.

Tras disparar cierta cantidad de flechas rápidas y prácticas en un corto periodo de tiempo, Linnéa necesitará descansar brevemente antes de poder seguir disparando

Mejores armas para un ‘build’ de Linnéa

Como siempre, el arma más recomendable para un personaje de cinco estrellas es su arma característica, pues está hecha a medida de sus habilidades. En este caso se trata del arco Rama del Juramento Escarchado (5★ – CrD 19.2%), disponible en el gachapón de armas al mismo tiempo que el banner de Linnéa.

Aumenta la DEF en un 16%. Cuando el portador de esta arma golpee a un enemigo con su Habilidad Elemental o con la reacción de Cristalización Lunar, obtendrá durante 6 s el efecto de “gracia del hada de escarcha”, el cual aumenta en un 40% el Daño Geo y el daño de Cristalización Lunar que inflige. Si hay un pilar lunar cerca del portador mientras este efecto está activo, los demás personajes cercanos del equipo obtendrán el efecto de “travesura del hada de escarcha”, el cual aumenta en un 20% el Daño Geo y el daño de Cristalización Lunar. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Si no quieren gastar Destino Entrelazado en el banner de armas, no logran conseguirlo o quieren usar otro arco, estas son las mejores armas que recomendamos para Linnéa en Genshin Impact. Tengan en cuenta que debido a sus condiciones únicas (escalado con DEF y foco en reacciones de Cristalización), no hay muchas armas aparte de su 5★ que realmente aproveche sus características.

Gancho Trampero (4★ – ER 13.33%) – Tras causar una Reacción Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 60 pts. durante 12 s. Con “presagio lunar: resplandor ascendente”, la Maestría Elemental otorgada por este efecto aumenta en 60 pts. adicionales. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Tras causar una Reacción Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 60 pts. durante 12 s. Con “presagio lunar: resplandor ascendente”, la Maestría Elemental otorgada por este efecto aumenta en 60 pts. adicionales. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso. Arco de Favonius (4★ – ER 13.33%) – Los Golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 pts. de Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 s.

Elegimos estas dos armas por su aumento a la maestría elemental o por su capacidad de generar energía elemental. Si en lugar de potenciar sus habilidades quieren enfocarse en el daño, recomendamos armas con enfoque en el daño crítico o la probablidad de críticos como Aqua Simulacra (4★ – CrD 19.2%) o incluso el arco de tres estrellas Tirachinas (3★ – CrR 6.8%).

Mejor composición de equipo para Linnéa en Genshin Impact

Linnéa es un personaje de soporte que puede servir como sanadora, creadora de reacciones de cristalización y potenciadora de efectos Geo. Por la forma en que funcionan sus habilidades, puede reemplazar a Xilonen en equipos de daño Geo. También funciona mucho mejor con personajes que ya tienen presagio lunar, como Columbina y Zibai.

Para su equipo inicial, recomendamos acompañarla de Illuga para potenciar aún más del daño del DPS principal.

Otras opciones que tenemos aquí sería Furina o Aino como posibles reemplazos de Colombina, o Navia en lugar de Zibai.

En equipos Mono-Geo, Zhongli, Chiori y Gorou deberían tener muy buena sinergia con Linnéa, pero no aprovechan al máximo su potencial.

Mejores conjuntos de artefactos para Linnéa

El mejor set para un ‘build’ de Linnéa es el conjunto de cuatro piezas Alborada de la Estrella del Alba y la Luna, disponible en el Dominio de la bendición: Cámara sagrada en Nod Krai.

Dos piezas – Maestría Elemental +80 pts.

Maestría Elemental +80 pts. Cuatro piezas – Cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso, el daño de Reacción Lunar que inflige aumenta en un 20%. Cuando el nivel de presagio lunar del equipo es de, al menos, resplandor ascendente, el daño de Reacción Lunar aumenta en un 40% adicional. Estos efectos se anularán después de que el portador de este conjunto permanezca en el campo de batalla durante 3 s.

Otra excelente opción es el conjunto Cáscara de sueños opulentos del en el dominio Corte de la hibernación (Dominio de la bendición: Necrópolis) de la Isla Seirai en Inazuma.

Dos piezas – DEF +30%

DEF +30% Cuatro piezas – El personaje que equipe este conjunto de artefactos obtendrá el efecto de “curiosidad” en las siguientes circunstancias: al golpear a un enemigo con un ataque Geo, obtiene una carga, lo cual solo puede ocurrir una vez cada 0.3 s; mientras está en tu equipo pero no en uso, obtiene una carga cada 3 s. Este efecto puede acumularse hasta 4 veces, y cada carga aumenta en un 6% la DEF y otorga un 6% de Bono de Daño Geo. Si el personaje no obtiene una carga de curiosidad en 6 s, perderá una acumulación.

Otros conjuntos de artefactos recomendados para un ‘build’ de Linnéa en Genshin Impact son aquellos que mejoren, en primer lugar, su Defensa o que se beneficien de su uso del elemento Geo. Corazón del Guardián (dos piezas) y Petra Arcaica (cuatro piezas) funcionan bien con ella en ausencia de sets mejores.

Constelaciones

Si Linnéa les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos. También es posible subir su nivel con Stella Fortuna sin dueño que nos dan si conseguimos duplicados de personajes de cinco estrellas que ya estén en C6.

Clasificación provisional (C1) – Al usar la Habilidad Elemental o al activar la resonancia lunar, Linnéa obtiene 6 cargas del efecto catálogo de campo, el cual dura 10 s y puede acumularse hasta 18 veces. Cuando un personaje cercano del equipo inflija daño de Cristalización Lunar, se consumirá 1 carga de catálogo de campo para aumentar el daño infligido en una cantidad equivalente al 75% de la DEF de Linnéa. Además, cuando Lumi use sus megamazas aplastantes mientras está en su forma ultrapoderosa, Linnéa podrá consumir hasta 5 cargas de catálogo de campo para aumentar el daño infligido en una cantidad equivalente al 150% de su DEF por cada carga consumida.

Al usar la Habilidad Elemental o al activar la resonancia lunar, Linnéa obtiene 6 cargas del efecto catálogo de campo, el cual dura 10 s y puede acumularse hasta 18 veces. Cuando un personaje cercano del equipo inflija daño de Cristalización Lunar, se consumirá 1 carga de catálogo de campo para aumentar el daño infligido en una cantidad equivalente al 75% de la DEF de Linnéa. Además, cuando Lumi use sus megamazas aplastantes mientras está en su forma ultrapoderosa, Linnéa podrá consumir hasta 5 cargas de catálogo de campo para aumentar el daño infligido en una cantidad equivalente al 150% de su DEF por cada carga consumida. Presagio de dicha o pesar (C2) – Tras activar una resonancia lunar, el Daño CRIT de todos los personajes Hydro o Geo del equipo aumenta en un 40% durante 8 s. Además, el Daño CRIT de los megamazas aplastantes de Lumi en su forma ultrapoderosa aumenta en un 150% adicional.

Presagio lunar: resplandor ascendente Cuando Lumi use sus mazas potenciadas en su forma superpoderosa o sus megamazas aplastantes en su forma ultrapoderosa, se activará una resonancia lunar. Para esta resonancia lunar, se considerará que todos los personajes Hydro y Geo del equipo han aplicado sus elementos en la reacción.

Tras activar una resonancia lunar, el Daño CRIT de todos los personajes Hydro o Geo del equipo aumenta en un 40% durante 8 s. Además, el Daño CRIT de los megamazas aplastantes de Lumi en su forma ultrapoderosa aumenta en un 150% adicional. Presagio lunar: resplandor ascendente Cuando Lumi use sus mazas potenciadas en su forma superpoderosa o sus megamazas aplastantes en su forma ultrapoderosa, se activará una resonancia lunar. Para esta resonancia lunar, se considerará que todos los personajes Hydro y Geo del equipo han aplicado sus elementos en la reacción. Páginas repletas de sucesos (C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Contramedida: ¡Grito de guerra de Lumi! +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

– Aumenta el nivel de habilidad de Contramedida: ¡Grito de guerra de Lumi! +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Intuición de experta (C4) – Tras activar una resonancia lunar, tanto la DEF de Linnéa como la de tu personaje en uso del equipo aumentan en un 25% durante 5 s. Este aumento de DEF puede acumularse cuando el personaje en uso es Linnéa.

Tras activar una resonancia lunar, tanto la DEF de Linnéa como la de tu personaje en uso del equipo aumentan en un 25% durante 5 s. Este aumento de DEF puede acumularse cuando el personaje en uso es Linnéa. Regalo de despedida de la tierra de las hadas (C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Memorando: Guía de supervivencia extrema +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Aumenta el nivel de habilidad de Memorando: Guía de supervivencia extrema +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Sueño del Sabueso Dorado (C6) – Fortalece el efecto de la constelación Clasificación provisional, de manera que, al usar la Habilidad Elemental o al activar la resonancia lunar, Linnéa obtendrá directamente el máximo de cargas de catálogo de campo. Al consumir este efecto, se consumirá el doble de acumulaciones y el aumento de daño se incrementará a un 150% de la cantidad original.

Presagio lunar: resplandor ascendente El daño de Cristalización Lunar que infligen los personajes cercanos del equipo asciende en un 25%.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Linnéa en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Linnéa

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de topacio prithiva 3x Distintivo Desgastado 3x Polilla alaetérea 20.000 40+ 3x Fragmento de topacio prithiva 15x Distintivo Desgastado 10x Polilla alaetérea 2x Pluma celestecaída 40.000 50+ 6x Fragmentos de topacio prithiva 12x Distintivo Sofisticado 20x Polilla alaetérea 4x Pluma celestecaída 60.000 60+ 3x Trozos de topacio prithiva 18x Distintivo Sofisticado 30x Polilla alaetérea 8x Pluma celestecaída 80.000 70+ 6x Trozos de topacio prithiva 12x Distintivo Escarchado 45x Polilla alaetérea 12x Pluma celestecaída 100.000 80+ 6x Topacio prithiva 24x Distintivo Escarchado 60x Polilla alaetérea 20x Pluma celestecaída 120.000

La Topacio prithiva en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Geo, Rey Acechador Dorado, Serpiente de las Ruinas, Maquinaria Eterna, Generador de Campo Experimental, Protodragarto Geo, Gólem legado, Rey Lobo del Norte y Azhdaha en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Geo, Rey Acechador Dorado, Serpiente de las Ruinas, Maquinaria Eterna, Generador de Campo Experimental, Protodragarto Geo, Gólem legado, Rey Lobo del Norte y Azhdaha en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Distintivo Desgastado, Sofisticado y Escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Polilla alaetérea se puede encontrar en la nueva área de Nod Krai agregada en la versión Luna V.

se puede encontrar en la nueva área de Nod Krai agregada en la versión Luna V. El objeto Pluma celestecaída se consigue derrotando al jefe Vigilante Celestecaído de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejor de talentos de Linnéa

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Linnéa. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la errancia 6x Distintivo Desgastado 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la errancia 3x Distintivo Sofisticado 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la errancia 4x Distintivo Sofisticado 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la errancia 6x Distintivo Sofisticado 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la errancia 9x Distintivo Sofisticado 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la errancia 4x Distintivo Escarchado 120.000 Mora 1x Elixir herético Nivel 8 6x Filosofía de la errancia 6x Distintivo Escarchado 260.000 Mora 1x Elixir herético Nivel 9 12x Filosofía de la errancia 9x Distintivo Escarchado 450.000 Mora 2x Elixir herético Nivel 10 16x Filosofía de la errancia 12x Distintivo Escarchado 700.000 Mora 2x Elixir herético 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la errancia se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el Dominio de la maestría Ciudad sin luz (Guarida derrocada) en Nod Krai, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el Dominio de la maestría Ciudad sin luz (Guarida derrocada) en Nod Krai, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Distintivo Desgastado, Sofisticado y Escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El objeto Elixir herético se obtiene al derrotar al jefe semanal El Doctor de nivel 70 o más en Nod Krai o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Linnéa.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Linnéa en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.