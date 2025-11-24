Lisa será la protagonista de la próxima temporada de Fortnite Festival, así lucen sus skins

Parece increíble, pero esta vez no nos enteramos de cuál será la próxima colaboración musical mediante una filtración sino gracias a un comunicado oficial. La megapopular cantante de k-pop Lisa será la protagonista de la temporada 12 de Fortnite Festival y ya podemos ver cómo serán sus skins en el juego.

Primero tenemos la imagen compartida por la cuenta oficial de LLOUD en Twitter, inspirada en el álbum alter ego y que estará a la venta en la tienda.

Luego tenemos este video compartido por la cuentas oficiales de Fortnite en redes sociales donde se puede ver su atuendo alternativo.

La skin del pase es la que verán en la imagen a continuación. En este pase también se puede encontrar la pista de improvisación FXCK UP THE WORLD (Vixi Solo Version) y su micrófono Rockstar.

Las pistas de improvisación están Rockstar, y New Woman (con Rosalía) estará disponibles en la tienda junto con la otra skin.

Aunque Lalisa es principalmente conocida por su trabajo en Corea del Sur, es de nacionalidad tailandesa. Comenzó su trabajo como bailarina de apoyo en videos de otros artistas y como modelo, hasta que finalmente debutó como una miembro del popular grupo Blackpink en 2016. De hecho, durante algún tiempo se rumoreó que esta agrupación podría ser la protagonista de esta temporada de Festival.

Aunque sigue siendo miembro de Blackpink, también se ha destacado mucho por su carrera en solitario y colaboraciones con otros artistas, como APT. con Bruno Mars (que también protagonizó una temporada del juego).

La skin Rockstar de Lisa llegará a Fortnite cuando empiece la próxima temporada de Festival y el atuendo Alter Ego estará disponible en la tienda el sábado 29 de noviembre de 2025.