Videojuegos

Todos los códigos de ‘hacks de sala’ que podemos usar en el panel de administración de Fortnite

Hackeando la realidad.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Una de las más curiosas novedades de la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7 es que desde el lobby tenemos acceso a un «panel de administración» en el que podemos poner códigos que sirven cono ‘hacks de sala’ con diferentes efectos. Estos pueden ser recompensas, ventajas, efectos gracioso o incluso objetos cosméticos.

A continuación vamos a darles la lista completa de todos los códigos que hemos encontrado y confirmado que funcionan. A medida que agreguen nuevos códigos durante la temporada, actualizaremos la lista con más.

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Cómo usar hacks de sala en Fortnite

Cuando estemos en el lobby (sala de espera) de la temporada 4 del capítulo 7 de Fortnite veremos en la parte superior derecha de la pantalla una caja que dice …/ panel de administración.

Para activarla debemos dar clic o tocar esta opción (PC o móviles) o mantener presionado el botón indicado de acuerdo a la plataforma por un par de segundos. Eso hará que aparezca la siguiente pantalla con el mensaje

PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE FORTNITE
«../rootuser
$ ingresa_hack_de_sala»

Los hack de sala son diferentes códigos que Epic Games ha repartido entre influenciadores, medios de videojuegos, compartido en redes sociales o escondido en diferentes partes. Digitamos el código en cuestión (o usamos el teclado virtual en consolas) y seleccionamos ENVIAR para recibir la recompensa.

El juego NO diferencia entre mayúsculas y minúsculas a la hora de reconocer los códigos.

Códigos ‘Hacks de sala’ activos

Estos son los códigos que hemos probado que funcionan al momento de actualizar esta nota:

CÓDIGOS DE PE

  • OverrideXP – 40,000 PE

CÓDIGOS DE POLVO DE ESPÍRITUS

  • Perlimpinpin – 2,000 Polvo de Espíritus
  • Chispambo – 2,000 Polvo de Espíritus
  • Magilume – Polvo de Espíritus infinito… o tal vez no

CÓDIGOS DE ARTILUGIOS

  • O2Override – Entrega de suministro de llama + 5 Extractores portátiles
  • TakeYourHeart – 2 Aceleradores de Extracción
  • PerfectOrder – 4 Tacos picantes
  • SurviveTheNight – 2 Localizadores de códigos
  • FindItChat – 2 Localizadores de códigos

CÓDIGOS DE ESPÍRITUS

  • Born2Play – Espíritu aventurero hacker (variante)
  • 8BitBlast – Espíritu de 8 bits hacker (variante)
  • IWannaFlyHigh – Espíritu de Tails hacker (variante)
  • GottaGoFast – Espíritu de Sonic hacker (variante)
  • Play4All – Espíritu de Jonesy hacker (variante)

CÓDIGOS DE COSMÉTICOS

  • BeMoreAlien – Pantalla de Carga ‘Glitch activo’
  • ReachYourImpossible – Pantalla de carga ‘Fiesta de Bloques’

CÓDIGOS DE EFECTOS DE SALA DE ESPERA

  • LetsBlockAndRoll – Transformación en bloque de Tetris en el lobby
  • DontBlockMe – Transformación en bloque de Tetris en el lobby

Parece que Epic Games planea agregar más códigos de sala que podemos usar en el panel de control de Fortnite cada semana durante la temporada 4 del Capítulo 7. Estén pendientes de este artículo porque lo mantendremos actualizado con nuevos hacks confirmados y probados.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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