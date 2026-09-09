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Lista de logros filtrada de Kingdom Hearts IV confirma los rumores sobre «ciertos mundos» sacados de «ciertas películas»

Mundos sospechosos.

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Gracias a un error en la API de Steam, la información de los logros de docenas de juegos no lanzados —algunos de ellos aún no anunciados— se filtraron y aparecieron en la base de datos de Exophase. Entre estos títulos se encuentra el esperado Kingdom Hearts IV y si damos una mirada a los nombre y descripciones de estos logros, podemos descubrir muchos de los mundos basados en películas de Disney que visitaremos en el juego y que no han sido anunciados oficialmente.

Vamos a comentar algunos de estos descubrimientos. Si ustedes prefieren descubrirlos cuando los anuncien de forma oficial o cuando jueguen el juego, les recomendamos dejar de leer este artículo ya mismo para evitar spoilers.

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En la lista filtrada de logros de Kingdom Hearts IVque pueden ver aquí— se encuentran algunos llamados:

  • May the Light Be with You
  • Desert Do-Gooder – Completa todas las misiones en una galaxia muy, muy lejana

Que parecen confirmar que Kingdom Hearts IV tendrá al menos un mundo basado en Star Wars. Esto fue algo que se rumoreó cuando salió el primer tráiler del juego y vimos imágenes que algunos creyeron que se trataba de un AT-ST en la Luna de Endor.

Otros logros con nombres interesantes del juego son:

  • Haunted Housekeeper – Completa todas las misiones en la Mansión Embrujada
  • Magnanimous Mammal – Completa todas las misiones en la Sabana Central

Que confirman niveles basados en la atracción de Disney La Mansión Embrujada y en la película animada Zootopia.

Según la filtración, los niveles que visitaremos en el juego son:

  • Quadratum
  • Haunted Mansion (Mansión Embrujada)
  • A Galaxy far, far Away (Star Wars)
  • Land of the Dead (Coco)
  • Monochrome Origins (¿primeras películas en blanco y negro?)
  • Savanna Central (Zootopia)
  • Toy Box (¿Toy Story otra vez?)
  • Scala ad Caelum
  • Imagineer Planet (producción de Disney)

Por supuesto, estos logros están basados en un juego que aún está en desarrollo y las cosas pueden cambiar cuando finalmente salga a la venta.

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Kingdom Hearts IV estará disponible en Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y para PC mediante Steam y Epic Games Store en una fecha aún no anunciada.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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