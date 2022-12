Los juegos independientes o ‘indies’ más esperados de 2023

Durante 2022 contamos con fantásticas superproducciones como Elden Ring, God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West, pero fueron títulos independientes como Neon White, Citizen Sleeper, Stray, Tunic, Pentiment e Immortality los que realmente conquistaron nuestros corazones. Esperamos que esa tendencia continúe en 2023 y por eso les presentamos un listado con los juegos independientes o ‘indies’ más esperados de ese año.

Si los juegos mencionados tienen definidas la fecha y plataformas de lanzamiento, las mencionaremos. Sin embargo, no sabemos cuándo saldrán la mayoría de ellos. Es posible que algunos sean aplazados al año 2024.

Season: A Letter to the Future

Este es un melancólico juego narrativo en el que vamos a explorar un mundo montando en bicicleta antes de que un cataclismo acabe con todo. Llegará a Steam y plataformas PlayStation el 31 de enero de 2023.

Inkulinati

Este es un curioso juego de estrategia inspirado en el arte que vemos en las márgenes de los manuscritos medievales. Podremos jugarlo en plataformas Xbox y PC a partir del 31 de enero de 2023.

Blanc

Esta bella aventura cooperativa en blanco y negro nos pondrá en control de un pequeño lobo y un pequeño ciervo varados en la nieve y que deben aliarse para sobrevivir. Llegará a Nintendo Switch y PC el 14 de febrero de 2023.

Nine Sols 九日

Ya habíamos hablado un poco de la próxima obra de Red Candle Games, el estudio taiwanés responsable de los excelentes Detention y Devotion. Aunque dejan de lado el terror, siguen inspirados en las leyendas y mitologías asiáticas para dar forma a esta aventura de acción en 2D.

Dordogne

En este juego narrativo con un bello apartado visual tomamos el papel de Mimi, una joven que revive sus recuerdos de la infancia durante una visita a la casa de su recién fallecida abuela en Dordogne, Francia. Saldrá para PC y todas las consolas modernas.

Silksong

No cabe duda que la secuela de Hollow Knight es uno de los juegos más esperados de 2023, sino el más. Llevamos muchos años esperando la llegada de este ‘metroidvania’ y todo indica que este año será el elegido para su salida. Lo tendremos en Nintendo Switch, PC, plataformas Xbox y PlayStation.

Hades II

No hemos podido dejar de pensar en este juego desde que fue anunciado durante The Game Awards 2022. Hades es uno de los mejores juegos indie y queremos saber que sorpresas nos guarda Supergiant Games en esta secuela protagonizada por Melinoe, la hermana de Zagreus. Es probable que el juego no salga «completo» en 2023, pero seguramente sí podremos jugar la versión de acceso anticipado este año.

Dredge

No hay suficientes juegos que combinen la pesca y el terror. ¿Se les ocurre otro aparte del bizarro Killer Bass? Eso comenzará a cambiar con la llegada de Dredge, una aventura de pesca que oculta cosas realmente aterradoras en las profundidades del océano. Podremos jugarlo en PC, Nintendo Switch, plataformas Xbox y PlayStation.

Gunbrella

Devolver Digital publicará este juego de acción en 2D que tiene un divertido estilo ‘neo-noir’. Vamos a enfrentar a mafiosos y monstruos haciendo uso de la titular ‘Gunbrella’, un arma de fuego multiusos que, entre muchas cosas, servirá como sombrilla. Lo veremos en Nintendo Switch y PC.

Sea of Stars

Los creadores del popular The Messenger están trabajando en un RPG de combates por turnos que nos hace sentir mucha nostalgia por la era de los 16-bit. Este bello título saldrá para PC, Mac, Nintendo Switch y consolas PlayStation a mediados de 2023.

Another Crab’s Treasure

Algunos ya estamos cansados de tanto ‘soulslike’, pero ninguno ha lucido tan original como este. En este título de los creadores del divertido y satírico Going Under tomamos control de un cangrejo ermitaño que quiere recuperar su caparazón robado. Lo tendremos en Nintendo Switch y PC en algún momento de 2023, si es que no es aplazado.

Wizard with a Gun

Otro título que será publicado por Devolver Digital. En esta aventura de superviviencia con escenarios generados al azar controlamos a magos con pistolas y podemos unirnos a varios amigos para eliminar enemigos, combinar hechizos y personalizar nuestras armas a nuestro gusto. Saldrá en Switch y PC.

Esta es solo una pequeña muestra de los juegos independientes o ‘indies’ más esperados por nosotros entre todos los que llegarán en 2023. No podemos quedarnos sin mencionar a los llamativos Storyteller, Spirittea, Terra Nil, Pupperazzi, Oxenfree II: Lost Signals, Anger Foot, Gestalt: Steam & Cinder y Mineko’s Night Market.

Queremos saber cuáles son los juegos independientes o indies de 2023 que ustedes esperan con más ganas. Déjennos sus comentarios aquí o en nuestras redes sociales.