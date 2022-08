Los juegos más vendidos de la semana en Steam (14 de agosto de 2022)

Esta vez sí tenemos un verdadero revolcón en la lista de ‘hardware’ y juegos más vendidos en Steam en la semana entre el lunes 8 y el domingo 14 de agosto de 2022. Solo dos juegos regresan de la lista anterior, aunque la consola portátil Steam Deck se mantiene en primer lugar.

Vamos a conocer el nuevo top 10:

Los juegos, ‘hardware’ y ‘software’ más vendidos en Steam esta semana:

Steam Deck Marvel’s Spider-Man Remastered (Reseña) Marvel’s Spider-Man Remastered – Paquete de preventa Cult of the Lamb Farthest Frontier Cult of the Lamb + DLC Cultist Pack Two Point Campus Stray Cyberpunk 2077 (Reseña) Guilty Gear Strive – Pase de la temporada 2

No nos sorprende ver a Marvel’s Spider-Man Remastered en los primeros puestos de la lista, pues es un juego excelente que los usuarios de PC estuvieron esperando por mucho tiempo. Podemos decir lo mismo de Cult of The Lamb, que es uno de los juegos indies más esperados de la temporada.

Juegos de estrategia siguen siendo uno de los géneros favoritos de los jugadores de Steam y la presencia de Farthest Frontier y Two Point Campus lo demuestra. Stray, el juego del gato, todavía mantiene mucha popularidad. Por último tenemos al pase de la temporada 2 del juego de pelea más querido del momento, que debutó trayendo de regreso a la adorable (y peligrosa) Bridget.

La verdadera sorpresa es el regreso a la lista de Cyberpunk 2077 a pesar de no haber ninguna oferta actual.

