Listado de precios de Pokémon Champions para Nintendo Switch y Switch 2

Pokémon Champions se lanzará como ‘free to play’ para Nintendo Switch y Switch 2 el 8 de abril. Aunque Nintendo aún no ha anunciado oficialmente los pagos opcionales internos, los primeros detalles surgieron el fin de semana durante la convención PAX East de Estados Unidos. El canal de YouTube PanFro Games obtuvo información sobre el modelo de precios en el ‘stand’ de Nintendo y estos son los detalles.

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Ya que Nintendo y The Pokémon Company no han compartido ni anunciado oficialmente estos precios, los aquí enlistados podrían sufrir modificaciones sin previo aviso. Hasta el momento deben tomarse como un reporte extraoficial, pero una vez confirmados actualizaremos la nota consecuentemente. Todavía no hay una fecha de disponibilidad para los próximos meses de Pokémon Champions en dispositivos móviles.