Videojuegos

Listado de precios de Pokémon Champions para Nintendo Switch y Switch 2

Sin filas ni revendedores.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Pokémon Champions se lanzará como ‘free to play’ para Nintendo Switch y Switch 2 el 8 de abril. Aunque Nintendo aún no ha anunciado oficialmente los pagos opcionales internos, los primeros detalles surgieron el fin de semana durante la convención PAX East de Estados Unidos. El canal de YouTube PanFro Games obtuvo información sobre el modelo de precios en el ‘stand’ de Nintendo y estos son los detalles.

Pase de batalla

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Gratis

  • Gana recompensas al final de la temporada acumulando Puntos de Temporada en Batallas Clasificatorias.
Pokémon Champions precios Switch

Precios de Pokémon Champions

Pase de Batalla Premium

$7 USD

  • Desbloquea recompensas adicionales en el Pase de Batalla que de otra forma tendrías que comprar en la Tienda.
  • Ropa exclusiva.

Paquete inicial de Pokémon Champions

$10 USD

  • Aumenta el espacio de la caja de 30 a 80.
  • ‘Battle!’ Canción exclusiva de entrenador de Pokémon Let’s Go Pikachu / Eevee.
  • Gana 50 Tickets de Entrenamiento y 30 Tickets Rápidos.
  • Se puede comprar en cualquier momento.

Suscripción de 12 meses

$50 USD

  • Guarda más Pokémon en tu Caja.
  • Más Equipos de Batalla disponibles simultáneamente.
  • Desbloquea misiones exclusivas para suscriptores.
  • Desbloquea canciones de batalla exclusivas para suscriptores.

Ya que Nintendo y The Pokémon Company no han compartido ni anunciado oficialmente estos precios, los aquí enlistados podrían sufrir modificaciones sin previo aviso. Hasta el momento deben tomarse como un reporte extraoficial, pero una vez confirmados actualizaremos la nota consecuentemente. Todavía no hay una fecha de disponibilidad para los próximos meses de Pokémon Champions en dispositivos móviles.

🥊

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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