A mediados de junio, Pete Samuels —productor ejecutivo de The Dark Pictures Anthology y CEO de Supermassive Games— informó que el desarrollo de Little Hope se había visto entorpecido por las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Esto conllevó a que la segunda entrega de The Dark Pictures Anthology fuera aplazada indefinidamente.

Por fortuna, después de un mes de espera, Supermassive Games y Bandai Namco finalmente han compartido la nueva fecha de lanzamiento de esta aventura gráfica de terror.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento?

En una decisión muy acertada, Bandai Namco ha anunciado que Little Hope estará disponible el próximo de 30 de octubre. ¡Ya saben qué jugar el día de Halloween!

¿Qué contienen las ediciones especiales?

Además de revelar la nueva fecha de lanzamiento de Little Hope, Bandai Namco ha compartido los contenidos de las diferentes ediciones especiales en las que llegará el juego de terror.

Paquete de edición limitada

Este contiene los dos primeros episodios de The Dark Pictures Anthology —Man of Medan y Little Hope—, dos pines de colección, un mapa de tela y una caja metálica para cuatro discos.

Edición de coleccionista

Además de contener Little Hope y los bonos de reserva —la banda sonora y el acceso anticipado a la versión del curador—, la edición de coleccionista viene con otras recompensas físicas. Estas incluyen una caja de colección, dos pines coleccionables, un caja metálica para cuatro discos, un mapa de tela y una réplica de la muñeca de trapo de Mary. Cabe señalar que esta edición solo puede reservarse en la tienda oficial de Bandai Namco Entertainment.

Bono de reserva

Sin importar la plataforma, aquellos que preordenen el juego tendrán acceso anticipado a la versión del curador. Esta contiene escenas inéditas que no pueden verse en el modo individual.

Little Hope llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. Para saber todo lo que se ha revelado sobre el segundo capítulo de The Dark Pictures Anthology, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: BANDAI NAMCO Latinoamérica