Little Nightmares II: un detrás de cámaras del Bosque y la Escuela

En menos de un mes, los jugadores podrán volver al terrorífico mundo creado por Tarsier Studios con Little Nightmares II. Tras haber escapado de Las Fauces, Six y Mono —el nuevo protagonista de esta aventura— descubrirán que el mundo exterior puede ser tan o más peligroso. No menos importante, esta secuela expandirá la mitología de la franquicia a través de nuevos personajes y locaciones mientras mantiene su escalofriante presentación.

El año pasado, tuvimos la oportunidad de jugar una versión de prueba del título. En nuestras primeras impresiones, comentamos que —si bien parece que no innovaría mucho en materia de mecánicas— su ambientación y diseños están a la altura del primer juego.

Ahora, Bandai Namco concedió a GamerFocus un vistazo anticipado a dos locaciones de Little Nightmares II: el Bosque y la Escuela. Como si eso no fuera suficiente, la compañía compartió nueva información sobre el título de la mano de varios miembros de Tarsier Studios. Estos son Dominico Favaro, programador de IA; Matthew Compher, diseñador técnico; Patrik Johansson, director cinematográfico y de arte; y Dave Mervik, diseñador narrativo.

¿Cómo se diferenciará Little Nightmares II del primero?

La Escuela será una de las locaciones de Little Nightmares II en la que los jugadores podrán apreciar el nuevo énfasis en el combate. Por supuesto, no todo podrá solucionarse a las patadas.

Dominico Favaro, programador de IA, dio a conocer que Little Nightmares II fue hecho desde cero. Esta decisión fue tomada con el fin de mejorar los tiempos de carga y el desempeño. Al fin y al cabo, la secuela se distinguirá del título original en múltiples aspectos.

A diferencia del primer juego, que se ambienta en las claustrofóbicas habitaciones de Las Fauces, la secuela se ambientará en la Ciudad Pálida, que estará conformada por locaciones más abiertas. Tal es el caso de las dos locaciones presentadas por Bandai Namco: el Bosque y la Escuela. De hecho, la demo de Little Nightmares II permite jugar el primero de estos niveles.

Patrik Johansson, director cinematográfico y de arte, definió Little Nightmares como una historia de escape. Con el fin de no repetir esa misma temática en la secuela, Mono y Six serán protagonistas proactivos. Si bien las persecuciones seguirán presentes, la secuela tendrá un carácter más “aventuroso”. Esto no quiere decir que Tarsier Studios dejará de lado la opresiva atmósfera del título original. Al contrario, Little Nightmares II la abrazará aún más.

Desde el Bosque, el protagonista de Little Nightmares II contará con un aliado en la forma de Six.

Otra forma por la cual buscan diferenciar Little Nightmares II de su predecesor es a través de sus enemigos. Por un lado, Dominico Favaro —programador de IA— reveló que siguieron la misma filosofía del primer juego para hacer personajes memorables. Esto no se hará exclusivamente a través de sus diseños. Las estrategias a la hora de enfrentarlos también servirán para diferenciarlos entre sí. Por otro lado, Patrik Johansson dio a conocer que los enemigos fueron creados de forma que sean más que simples perseguidores. Elementos que aluden a aspectos más tridimensionales de su personalidad estarán repartidos por los niveles.

Otro elemento que se modificó fue cómo se manipulan los objetos. En el juego original, Six puede agarrar y cargar objetos. Si bien eso era funcional, también era limitante. Si quería hacer algo más, debía soltar el objeto en cuestión. En Little Nightmares II, Mono podrá agarrar ciertos objetos y guardarlos en un inventario. De esta forma, podrá hacer otras cosas.

Por supuesto, los pesadillescos enemigos y la macabra atmósfera son una porción de la experiencia. Los rompecabezas también son importantes. El cambio en el diseño de niveles viene de la mano con nuevos obstáculos que solo podrán superarse si Mono y Six unen fuerzas.

El Bosque y la Escuela tan solo son dos de las locaciones de Mono y Six visitarán en Little Nightmares II.

Aunque Six será un personaje importante en Little Nightmares II, ya no será controlable. Por esa razón, uno de los objetivos de Tarsier Studios era caracterizar a Six por medio de sus interacciones con Mono. No será una simple acompañante, mucho menos un estorbo. Huirá y se esconderá cuando se encuentre en peligro. También responderá dinámicamente a las decisiones de Mono e incluso tomará la iniciativa. Sin embargo, eso no es todo.

Según Patrik Johansson, director cinematográfico y de arte, el objetivo será crear un lazo entre Six y Mono a través de momentos que no rompan la inmersión ni interrumpan el juego. Forjar esta relación resultará especialmente sencillo para aquellos que hayan jugado el título original, quienes ya poseen una conexión con Six. Por fortuna, aquellos que no hayan probado Little Nightmares tienen una oportunidad para jugarlo completamente gratis.

Al igual que Little Nightmares, la secuela no tendrá diálogos y el texto será exclusivo para tutoriales. La historia se contará de forma visual a través de elementos en la Ciudad Pálida. Según Johansson, la idea es dejar pistas que permitan que los jugadores interpreten y saquen sus propias conclusiones. Esto no solo aplica a la historia en general, sino a las mencionadas personalidades de los enemigos. La idea tampoco es que la trama sea vagamente contada.

Inspiraciones detrás de la Escuela

El diseñador narraitvo Dave Mervik definió la Escuela como una prisión. Desde la perspectiva de un niño, eso es lo que termina siendo. Es un lugar en el que no se quiere estar y donde se obliga a hacer cosas que no se quieren hacer. No menos importante, es un lugar donde los niños son introducidos a algunas realidades crueles del mundo en la forma de bravucones y demás. En las palabras de Mervik, “la escuela es una representación del caos organizado”. Es por eso que tomaron inspiración de El señor de las moscas (1954) para esta locación.

Little Nightmares II estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC el próximo 11 de febrero.