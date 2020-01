Little Town Hero, de los creadores de Pokémon, llegará a PlayStation 4

Aunque son principalmente conocidos por los juegos de Pokémon, Game Freak es mucho más que los populares títulos de coleccionismo de criaturas. A lo largo de los años han desarrollado juegos pertenecientes a géneros tan variados como plataformas (Tembo the Badass Elephant), ritmo (HarmoKnight), cartas (Pocket Card Jockey) y también otros JRPG, como Little Town Hero.

Este último, que salió a la venta el año pasado para Nintendo Switch, nos pone en control de un habitante de un reclusivo pueblo, el cual es el único que puede enfrentar a los monstruos que un día lo invaden.

El sistema de batalla resulta bastante original. Cada turno tenemos que crear una nueva idea o estrategia para poder enfrentar los enemigos. La música del juego es en parte compuesta por Toby Fox, el reconocido creador de Undertale.

Little Town Hero no se quedará exclusivamente en Nintendo Switch. La distribuidora Rainy Frog anunció que va a lanzar una versión física del juego para PlayStation 4 el 23 de abril de 2020 en Japón. De momento no se ha anunciado una versión para occidente, pero probablemente es solo cuestión de tiempo para que lo hagan. ¿Tal vez lo revelarán en el próximo State of Play?

Una versión física también llegará a Nintendo Switch de la mano de NIS América.

Via: Gematsu

Fuente: Rainy Frog