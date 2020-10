Llegan las primeras impresiones de PlayStation 5 de la prensa japonesa

Las primeras impresiones de la PlayStation 5 han comenzado a circular, luego de un evento realizado en Japón, en el que los asistentes pudieron experimentar de primera mano un encuentro con la consola. Entre las cosas más destacadas que los reporteros japoneses pudieron encontrar, fue el sorprendente silencio que la consola hace cuando está encendida.

Cualquier persona que posea una PlayStation 4, sabe de antemano el nivel de ruido que puede llegar a hacer la consola cuando ejecuta un juego de alto rendimiento, como God of War o The Last of Us: Part II. No es exageración cuando dicen que es tan ruidosa como una turbina de avión.

Con PlayStation 5, esos problemas al parecer quedarán en el pasado. Varios asistentes pudieron confirmar que los ventiladores hacen una cantidad mínima de ruido, los cuales son necesarios para dispar el calor que puede generar el sistema.

Otra notable diferencia encontrada en la consola es el cambio de comandos en la interfaz de usuario. Tradicionalmente, los países asiáticos usaban el botón Circulo para confirmar la acción y X para cancelar. Ahora, se han intercambiado al estándar occidental, donde X confirma y Círculo cancela o regresa.

El evento, auspiciado por YouTube Gaming, contó con la participación de múltiples medios del país nipón, incluyendo Famitsu y Dengeki Online. Los asistentes pudieron probar funciones de la consola como el control DualSense y juegos como Astro’s Playroom y Godfall. Sin embargo, Sony no permitió hacer capturas de la nueva interfaz y los menús de la consola. Aparentemente tendrá un espacio oficial para mostrar estas propiedades.

Al menos es reconfortante saber que ya no tendremos que insonorizar nuestros espacios de juego para poder disfrutar de lo que nos ofrecerá PlayStation 5, cuando llegue al mercado el próximo 19 de noviembre a Colombia.

Vía: VG24/7