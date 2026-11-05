Lleva a Eve a todas partes con Stellar Blade: Complete Edition para Nintendo Switch 2

Stellar Blade: Complete Edition llega a Nintendo Switch 2 con todos los DLC del juego original para PS5 y PC. Shift Up celebra el lanzamiento con un tráiler sin el exagerado uso de IA con el que promocionaron la secuela. En lugar de centrarse en la jugabilidad que ya todos conocemos, la compañía optó por actores reales, incluida una modelo para la propia Eve. En este vemos la ventaja de tener a Eve para recordarnos cosas tan básicas como cepillarnos los dientes y, por qué no, alcanzarnos un peluche de Doro para dormir. Por alguna razón el comercial está en formato 4:3.

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El futuro de la humanidad pende de un hilo. La Tierra ha sido devastada por unas criaturas misteriosas y poderosas conocidas como Naytiba. Tras la pérdida del planeta, los últimos sobrevivientes de la humanidad huyeron a una colonia en el espacio exterior. Eve, miembro del Séptimo Escuadrón Aerotransportado, desciende desde la colonia con una única misión: recuperar la Tierra y salvar a la humanidad.

Sin embargo, mientras lucha contra los Naytiba entre los restos de la civilización y descubre fragmentos del pasado, Eve empieza a darse cuenta que su misión es mucho más compleja de lo que parecía al principio. Cuanto más se adentra en este mundo en ruinas, más descubre que casi nada es lo que parece.

『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の発売、心よりおめでとうございます！



なんと、このタイミングで『Stellar Blade』のNintendo Switch 2版もひっそりと発売されました。ほんの少しだけでもお時間を分けて、こちらも遊んでいただけたら、皆さまのゲームライフがさらに充実する……かもしれません! 🫠… pic.twitter.com/tmcdS9oHHU — Kim Hyung Tae, 김형태, キム・ヒョンテ (@jamm3rd) November 5, 2026 El director ejecutivo de Shift Up celebró este lanzamiento para Switch 2 junto al de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Participa en combates rápidos y elegantes mientras te abres paso a través de las ruinas de la Tierra. Domina fluidas combinaciones de ataques, desbloquea nuevas y poderosas habilidades, mejoras para tus armas, y enfréntate a intensos jefes que pondrán a prueba tanto tus reflejos como tu estrategia. Desde las desoladas ruinas urbanas hasta paisajes misteriosos, cada lugar combina belleza y horror de una forma inolvidable.