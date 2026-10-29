La nueva temporada de Apex Legends trae el esperado rediseño de habilidades de Crypto, el arma Wingman de dos manos y más sorpresas

Los ‘main’ Crypto por fin fueron escuchandos y la temporada ‘Encriptada’ de Apex Legends llega con un rediseño de sus habilidades y otras novedades como las Cápsulas seguras, la nueva arma Wingman a dos manos y un nuevo subfusil Volt mítico.

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Esta temporada empezará el martes 3 de noviembre de 2026. Aquí tienen el tráiler con subtítulos en español de Latinoamérica en el que pueden ver cómo cambiará Crypto con su nuevo dron y como «se reencuentra» con su hermana Mila. Al menos a distancia.

Tras el resideño, Crypto deja de ser un personaje con un estilo de juego pasivo centrado para volverse más agresivo. Su dron de vigilancia ahora funciona con baterías en lugar de tener un tiempo de recarga, por lo que puede recuperarse y desplegarse de nuevo sin tener que esperar tanto tiempo. Incorpora un nuevo modo Centinela que marca a los enemigos en cuanto los detecta y su definitiva PEM ahora podrá desplegarse con solo presionar un botón.

También llega el revolver —más bien los revólveres— Wingman a dos manos con altos niveles de precisión y potencia de fuego.

Otra novedad serán las nuevas Cápsulas seguras. Al asaltar una fortaleza podemos conseguir armas de caja, accesorios corruptos y EVO para todo el escuadrón, pero abrirla toma tiempo y activa una alarma que le dice a todos los jugadores cercanos dónde estamos.

Además, Crypto no es el único personaje con cambios en la temporada ‘Encriptado’ de Apex Legends. Revenant es más agresivo con un tiempo de recuperación más corto de su habilidad definitiva y una táctica más rápida y Lifeline tiene un tiempo de recuperación reducido para su D.O.C.

Finalmente tenemos la nueva Volt Mítica Núcleo Criptico. Este es un posible botín en los Packs de temporada.

Si quieren conocer más en detalle los cambios y novedades de la temporada, visiten el sitio web oficial del juego.

Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC.