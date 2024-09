Logros de Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army, fueron cargados al Shin Megami Tensei III de Steam

Fue compartido en los foros de Resetera, que el usuario sat_rn del Discord de SteamDB alertó que fueron cargados un nuevo grupo de logros al juego Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remastered. Sin embargo, la descripción de dichos logros —o trofeos para los usuarios de PlayStation— pertenecen a acciones de otro título. Más exactamente estaríamos hablando de uno de los spin off de Shin Megami Tensei perdido en la época del PlayStation 2.

¿Atlus anunciará Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army en Tokyo Game Show 2024?

Ahora solo resta esperar a que llegue Tokyo Game Show para confirmar el regreso de Raidou Kuzunoha.

Según la descripción de los logros cargados al juego de Atlus en Steam, estos pertenecen a Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army. Este es un spin off de SMT lanzado para PlayStation 2 en el año 2006. Sin embargo, la descripción de los logros que fueron cargados por error a SMT III sugieren que este no será el único juego de este spin off en ser lanzado. Ya que, los otros logros pertenecen a actividades del juego Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon lanzado en el 2009 para PS2 en nuestra región. Que ambos juegos fueran revelados en una inyección de información también sugiere que ambos pueden hacer parte de una colección que contengan estos dos títulos.

¿Cuál es la historia de Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army?

El primer juego de la saga relata el caso de Kaya Daidouji, una joven que acude a la agencia de detectives Narumi con una extraña petición: ser asesinada. Sin embargo, antes de que Raidou y Narumi puedan indagar, la joven es secuestrada por unos misteriosos soldados en rojo.

El secuestro de Kaya Daidouji marca el comienzo de una investigación en la que Raidou descubre el legado maldito de la familia de la joven y su involucramiento en un complot dentro del ejército imperial japonés para destruir la Capital. ¡Incluso se topa con Rasputín (Ra ra Rasputin, Lover of the russian queen! ♫), que resulta ser un ciborg proveniente del futuro!

