Lohen (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

El vicecapitán de la Quinta Compañía de los Caballeros de Favonius de Mondstadt y uno de los hombres de confianza de Varka se unirá pronto a nuestro equipo en Genshin Impact, así que debemos prepararnos para recibirlo conociendo sus talentos, mejores armas, equipo, conjuntos de artefactos y materiales de mejora para ir creando su ‘build’.

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Cómo conseguir a Lohen

Uno de los banners de la actualización Luna VII (6.6) de Genshin Impact estará encabezado por Lohen. No sabemos si es uno de los que llegan en la noche del martes 19 de mayo de 2026 (para Latinoamérica) o si tendremos que esperar a la fase 2 que empieza el martes 9 de junio.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ de Lohen podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Lohen, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será él.

Una vez este gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Lanza de Favonius: Rompejuramentos

Normal : Realiza hasta 5 ataques rápidos.

: Realiza hasta 5 ataques rápidos. Cargado : Consume cierta cantidad de Aguante para arremeter hacia delante.

: Consume cierta cantidad de Aguante para arremeter hacia delante. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Estacazo súbito: Cambia al estado de maestro estratega. En este estado:

El daño de los Ataques Normales, Cargados y Descendentes de Lohen se transforma en Daño Cryo, el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento.

Cuando Lohen golpea a un enemigo con un Ataque Normal o Cargado, obtiene exultación, la cual le sirve para usar su Habilidad Elemental especial Grabado hasta la médula.

Cuando otros personajes cercanos del equipo infligen daño, otorgan ansia de victoria a Lohen, lo que aumenta el daño que inflige con su Habilidad Elemental especial Grabado hasta la médula.

Cuando Lohen se retire de combate, el estado de maestro estratega se anulará. Al hacerlo, también se eliminarán la exultación y el ansia de victoria que haya acumulado.

Cuando Lohen alcanza el máximo de exultación, la consume toda junto al ansia de victoria para infligir Daño Cryo. El daño infligido será mayor cuanta más ansia de victoria se consuma.

Habilidad definitiva – Sentencia consumada: Ejecuta unos rápidos tajos consecutivos hacia delante y consume toda el ansia de victoria (acumulada con los ataques de los otros personajes del equipo) para infligir Daño Cryo. El daño infligido será mayor cuanta más ansia de victoria se consuma. Si Lohen está en estado de maestro estratega al usar esta habilidad, la duración de dicho estado se prolonga 1.65 s.

Habilidades pasivas

Interés efímero – Tras usar la Habilidad Elemental Estacazo súbito, Lohen también obtendrá el efecto de “vehemecia” durante 9 s. Mientras este efecto esté activo, el nivel de habilidad de la Habilidad Elemental, Estacazo súbito, aumentará en 1. Si el nivel de habilidad del Ataque Normal, la Habilidad Elemental o la Habilidad Definitiva de los demás personajes del equipo es igual o superior al de la Habilidad Elemental de Lohen, la duración de vehemecia se prolongorá 6 s. El efecto de “vehemecia” solo se puede obtener una vez cada 18 s.

Cuestionamiento prohibido (Nivel 20+) – Cuando los demás personajes cercanos del equipo otorgan ansia de victoria a Lohen al infligir daño mientras él está en estado de maestro estratega, si el daño infligido es igual o superior al 4000% del ATQ Base de Lohen, este obtendrá 60 pts. adicionales de ansia de victoria.

Broma maestra (Nivel 60+) – Mientras Lohen se encuentre en estado de maestro estratega, después de que otro personaje cercano del equipo cause una Reacción Elemental Cryo contra un enemigo, tanto el ATQ de dicho personaje como el de de Lohen aumentarán en un 15% durante 8 s.

Además, Lohen es un personaje taumaturgico. Al terminar su misión de «Lecciones del Aquelarre: De diversos enemigos» obtiene la siguiente pasiva si hay al menos 2 personajes taumatúrgicos en el equipo:

Punzamiento incurable – Cuando Lohen use su Habilidad Elemental especial Grabado hasta la médula o su Habilidad Definitiva Sentencia consumada, si su ansia de victoria está al menos al 50% de su límite máximo, el daño infligido por sus Ataques Normales y Cargados aumentará en un 40% durante 6 s.

Mejores armas para un ‘build’ de Lohen

Cuando el banner de Lohen esté disponible en Genshin Impact su arma icónica Desastre y Arrepentimiento (5★ – CrR 4.8%) estará disponible en el gachapon de armas. Esta es su mejor lanza.

Tras usar su Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene durante 17 s el efecto de “senda de la discordia» , además de los efectos de “imperdonable” e “incurable” durante 3 s. Esto solo puede ocurrir una vez cada 18 s.

Imperdonable : aumenta en un 40% el daño que infligen los Ataques Normales y Cargados del portador.

: aumenta en un 40% el daño que infligen los Ataques Normales y Cargados del portador. Incurable: aumenta en un 40% el daño que infligen la Habilidad Elemental y Definitiva del portador.

Cuando el portador de esta arma golpea a un enemigo con un Ataque Normal o Cargado mientras el efecto de senda de la discordia está activo, la duración del efecto de incurable se prolonga 1 s. Cuando golpea a un enemigo con su Habilidad Elemental o Definitiva, la duración del efecto de imperdonable se prolonga 1 s. Cada uno de estos dos efectos solo se puede activar una vez cada 0.1 s. Cuando termine la duración de senda de la discordia o cuando el portador de esta arma se retire de combate, los efectos de imperdonable e incurable se anularán.

Si es un personaje taumatúrgico con el Rito secreto activo, los aumentos de daño anteriormente mencionados incrementan en un 75%.

Otras buenas armas para Lohen son las siguientes:

Halcon de Jade (5★ – CrR 4.8%) – Aumenta el porcentaje de críticos y el Ataque.

Aumenta el porcentaje de críticos y el Ataque. Báculo rutilante de la sacerdotisa (4★ – CrR 2%) – Aumenta el Ataque y la Recarga de Energía tras usar la habilidad elemental.

Aumenta el Ataque y la Recarga de Energía tras usar la habilidad elemental. Alabarda del viento epistolar (4★ – ATQ 9%) – Aumenta el Ataque y la Maestría Elemental tras causar Reacciones elementales

Si no tienen ninguna de estas armas y no quieren conseguirlas, usen la mejor lanza de la que puedan disponer y ajusten el resto del ‘build’ de Lohen, su equipo y artefactos para sacarle ventaja.

Mejor composición de equipo para Lohen en Genshin Impact

Lohen funciona tanto como DPS como Sub-DPS, pero lo preferimos en el primer rol. Su potencial está en causar reacciones y tener compañeros que puedan causar algo de daño por si mismos (preferiblemente off-field). El equipo que formemos depende de su preferimos reacciones de Derretido o de Congelado.

Un buen equipo de Derretido tiene a Durín como Sub-DPS y a Nicole y Xilonen como soportes.

Otras buenas opciones para un equipo de este tipo son Mavuika, Xiangling y, por supuesto, Bennet.

Si prefieren un equipo de Congelado, podemos cambiar a Nicole con Furina y a Durin con Shenhe. El problema de un equipo así es que no tiene rito taumatúrgico activado. Si no pueden vivir sin eso, deberían meter a Mona.

Estos consejos están basado en el ‘meta’ al momento de hacer la guía. Es posible que en el futuro agreguen nuevos personajes que hagan un mejor equipo.

Mejores conjuntos de artefactos

Sin duda el mejor conjunto de artefactos para Lohen es Día de los vientos alzantes, que se consigue en Dominio de la bendición: Cámara sagrada y está hecho a su medida.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Tras golpear a un enemigo con un Ataque Normal o Cargado o con la Habilidad Elemental o Definitiva, se obtiene el efecto de “bendición del viento y la poesía” durante 6 s, el cual aumenta el ATQ en un 25%. Si el portador de este conjunto ya ha completado la misión de «Lecciones del Aquelarre», dicho efecto mejorará y se convertirá en “determinación del viento y la poesía”, el cual aumenta adicionalmente en un 20% la Prob. CRIT del portador que haya superado dicha prueba. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador está en tu equipo pero no en uso.

También es buena idea simplemente potenciar su daño elemental Cryo con dos piezas de Nómada del invierno, o con cuatro piezas si está en un equipo de Congelamiento. Se consigue en el Dominio de la bendición: Creación de las llamas.

Dos piezas : Bono de Daño Cryo +15%.

: Bono de Daño Cryo +15%. Cuatro piezas: Aumenta en un 20% la Prob. CRIT contra los enemigos afectados por Cryo. Si el enemigo está Congelado, la Prob. CRIT aumentará en un 20% adicional.

Constelaciones

Si Lohen les sale varias veces su gachapon de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – Brisa funesta del pasado: El límite máximo de ansia de victoria de Lohen aumenta a un 250% del original. Además, la cantidad de ansia de victoria que los demás personajes cercanos del equipo otorgan a Lohen al infligir daño mientras él está en estado de maestro estratega aumenta a un 250% de la cantidad original.

C2 – Todo lo que vuela es un blanco: Mientras Lohen está en estado de maestro estratega, tras usar su Habilidad Elemental especial Grabado hasta la médula o su Habilidad Definitiva, Sentencia consumada, obtendrá durante 4 s el efecto de “filo rompemaldad”, de manera que, mientras esté en estado de maestro estratega, la próxima vez que Lohen golpee a un enemigo con un Ataque Normal o Cargado, realizará un ataque adicional que inflige una cantidad de Daño Cryo en el AdE equivalente al 300% de su ATQ, y que aumenta la Maestría Elemental de los demás personajes cercanos del equipo en 125 pts. durante 8 s. El efecto de filo rompemaldad solo se puede obtener una vez cada 4 s.

C3 – Solo un filo puede sanar esta herida: Aumenta el nivel de habilidad de Estacazo súbito +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – Himno de la fugacidad del amor: Cuando Lohen usa su Habilidad Definitiva, Sentencia consumada, mientras está en estado de maestro estratega, obtendrá la cantidad máxima de ansia de victoria. Además, cuando Lohen entra en estado de maestro estratega, si su Energía Elemental no está al máximo recupera 15 pts. de Energía Elemental. Si está al máximo: tras usar su Habilidad Definitiva, Sentencia consumada, Lohen recupera 15 pts. de Energía Elemental durante los próximos 15 s.

C5 – Imperceptible e incuestionable: Aumenta el nivel de habilidad de Sentencia consumada +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – Tras la muerte, solo hay exultación: Usar la Habilidad Elemental especial Grabado hasta la médula o la Habilidad Definitiva, Sentencia consumada, en el estado de maestro estratega no consumirá ansia de victoria, sino que otorgará a Lohen la cantidad máxima de exultación y hará que, la próxima vez que use su Habilidad Elemental especial Grabado hasta la médula, la duración del estado de maestro estratega se prolongue 1.25 s. Este efecto solo se puede activar una vez cada 7 s. Además, aumenta en un 80% el Daño CRIT de todos los daños anteriormente mencionados.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Lohen en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Lohen

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de jade shivada 3x Flecha robusta 3x Hierba invernal 20.000 40+ 3x Fragmento de jade shivada 15x Flecha robusta 10x Hierba invernal 2x Cola prismática cortada 40.000 50+ 6x Fragmentos de jade shivada 12x Flecha afilada 20x Hierba invernal 4x Cola prismática cortada 60.000 60+ 3x Trozos de jade shivada 18x Flecha afilada 30x Hierba invernal 8x Cola prismática cortada 80.000 70+ 6x Trozos de jade shivada 12x Flecha veterana 45x Hierba invernal 12x Cola prismática cortada 100.000 80+ 6x Turquesa jade shivada 24x Flecha veterana 60x Hierba invernal 20x Cola prismática cortada 120.000

El jade shivada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Cryo, Señor Nochescarcha,Todoterreno Superpesado: Fortaleza Mecánica, Maquinaría Eterna, Dragón Aciagoeterno, Oni Espadachín, Asceta Espiritista, Regisvid Cryo, Protodragarto Geo, Dragarto de las profundidades, Señor de los lobos, Nobile, Azhdaha y Signora en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Cryo, Señor Nochescarcha,Todoterreno Superpesado: Fortaleza Mecánica, Maquinaría Eterna, Dragón Aciagoeterno, Oni Espadachín, Asceta Espiritista, Regisvid Cryo, Protodragarto Geo, Dragarto de las profundidades, Señor de los lobos, Nobile, Azhdaha y Signora en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Flecha robusta, afilada y veterana se obtienen derrotando a los enemigos Hilichurls Ballesteros de diferentes niveles en todas las regiones. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Hilichurls Ballesteros de diferentes niveles en todas las regiones. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Polilla alaetérea se puede encontrar en la parte norte de Mondstadt, por el puerto agregado en la versión Luna V.

se puede encontrar en la parte norte de Mondstadt, por el puerto agregado en la versión Luna V. El objeto Cola prismática cortada se consigue derrotando al jefe Selenogecko Radiante de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejora de talentos de Lohen

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Lohen. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la Resistencia 6x Flecha robusta 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la Resistencia 3x Flecha afilada 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la Resistencia 4x Flecha afilada 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la Resistencia 6x Flecha afilada 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la Resistencia 9x Flecha afilada 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la Resistencia 4x Flecha veterana 120.000 Mora 1x Muestra ascendida: Caballo Nivel 8 6x Filosofía de la Resistencia 6x Flecha veterana 260.000 Mora 1x Muestra ascendida: Caballo Nivel 9 12x Filosofía de la Resistencia 9x Flecha veterana 450.000 Mora 2x Muestra ascendida: Caballo Nivel 10 16x Filosofía de la Resistencia 12x Flecha veterana 700.000 Mora 2x Muestra ascendida: Caballo 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la Resistencia se obtienen los martes, viernes y domingos en el Dominio Cañón del Olvido (Dominio de la maestría: Escarcha penetrante / Abismo helado) en Mondstadt, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen los martes, viernes y domingos en el Dominio Cañón del Olvido (Dominio de la maestría: Escarcha penetrante / Abismo helado) en Mondstadt, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Flecha robusta, afilada y veterana se obtienen derrotando a los enemigos Hilichurls Ballesteros de diferentes niveles en todas las regiones. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Hilichurls Ballesteros de diferentes niveles en todas las regiones. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Muestra ascendida: Caballo se obtiene al derrotar al jefe semanal Ajedrez Guardapuertas de nivel 70 o más en el Dominio de la Reminiscencia: La apuesta con las brujas en Mondstadt o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Lohen.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Lohen en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.