LoL Classic llegará a su final – Detalles y fecha en que dejará de funcionar el modo clásico de League of Legends

Cuando Riot Games trajó de regreso la forma clásica de jugar League of Legends a mediados de año, los jugadores se emocionaron mucho y convirtieron el modo LoL Classic en un éxito. Pero ese éxito no duró. Aunque los desarrolladores tenían planes para seguir trabajando en este modo de juego, agregar nuevos personajes y más, ellos mismos aceptan que la mayoría de los jugadores ya «regresaron» a los modos de juego tradicionales.

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Mediante una publicación en su sitio web oficial, Riot confirmó que LoL Classic estará disponible solamente hasta enero de 2027. Sin embargo dicen que tienen planeado traerlo de vuelta más adelante, tal vez como un modo especial por tiempo limitado.

Pero eso no es todo. El Pase de Batalla del Acto II tendrá una sola ruta gratuita unificada y a partir de la versión 26.21, ciertas regiones solo tendrán disponibles las colas de este modo de juego por horarios mientras que otras como Japón, Medio Oriente y Norte de África solo tendrán partidas personalizadas

Los horarios de disponibilidad para Latinoamérica son los siguientes:

Lunes a viernes : de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. (hora del servidor)

: de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. (hora del servidor) Sábado y domingo: de 10:00 a.m. a 01:00 p.m. (hora del servidor)

Las últimas novedades que recibirá el modo clásico de League of Legends serán los nuevos personajes Mordekaiser, Yorick, Hecarim y Lucian en la versión 26.21 y los que lleguen en las versiones 26.22 y 26.23. No sabemos quiénes serán todos los personajes que agregarán en estas dos últimas versiones, pero entre ellos definitivamente estarán Volibear, Urgot y Udyr.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para PC.