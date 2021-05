Wild Rift: estas son las novedades que llegarán con la versión 2.2c

Han pasado dos semanas desde la salida de la versión 2.2b de League of Legends: Wild Rift. Esta no solo implementó a Rengar y Kha’Zix al MOBA para móviles, sino que supuso la llegada de varias novedades de jugabilidad. El parche de balance 2.2c no será muy diferente, ya que añadirá un campeón y supondrá la llegada de varios cambios de cómo se juega Wild Rift.

Como anteriores versiones, la actualización 2.2c de Wild Rift también traerá nuevos aspectos y accesorios estéticos para los jugadores. A continuación, podrán ver lo que llegará.

¿Qué campeones llegarán?

La versión 2.2c de League of Legends: Wild Rift supondrá el debut de Renekton. Si quieren ver su aspecto y habilidades en el juego para dispositivos móviles, basta con seguir este enlace.

¿Qué aspectos llegarán?

Renekton Tierra Calcinada

Diana Luna de Sangre

Jhin Luna de Sangre

Kennen Luna de Sangre

Twisted Fate Luna de Sangre

Yasuo Luna de Sangre

Nasus Infernal

Malphite Mecha

Estos aspectos llegarán durante la versión 2.2c de Wild Rift por medio de un parche.

¿Qué accesorios llegarán?

Íconos: Poro Arcoíris, Tanzanita, Ojo de Gato, Citrino, Obsidiana, Cuarzo Rosa y Zafiro

Poro Arcoíris, Tanzanita, Ojo de Gato, Citrino, Obsidiana, Cuarzo Rosa y Zafiro Gestos: Pride 2021

Pride 2021 Estela para Milicia: Arcoíris para todos

Arcoíris para todos Chucherías : Máscara Ritual

: Máscara Ritual Retiradas: Regreso de Luna de Sangre

Estos accesorios llegarán durante la versión 2.2c de Wild Rift por medio de una actualización.

¿Qué eventos llegarán?

A partir del 24 de mayo, los jugadores de League of Legends: Wild Rift podrán participar en el evento “Pride”. Por el momento, se desconoce de qué tratará y qué novedades traerá.

¿Quiénes protagonizarán Duelo de Némesis?

Nasus y Renekton serán los protagonistas del segundo Duelo de Némesis de Wild Rift:

Si Nasus gana, (1) Golpe Absorbente impacta a todos los enemigos en un área.

Si Renekton gana, permanecerá al máximo de Furia por la duración de su (Definitiva) Dominus.

Duelo de Némesis podrá activarse cuando dos campeones cumplan las siguientes condiciones:

Ambos son de nivel 13 o superior.

Ninguno ha infligido o recibido daño de campeones durante 5 segundos.

Ambos están con vida.

Ambos están separados por al menos 16 unidades.

Un campeón ganará el evento Duelo de Némesis cuando el rival muera a los 3 segundos siguientes de recibir daño del campeón ganador.

¿Qué cambios recibieron los campeones?

Los siguientes campeones han recibido cambios: Braum, Diana, Evelynn, Fizz, Jax, Kai’Sa, Lee Sin, Lulu, Lux, Pantheon y Twisted Fate. Para ver todos los cambios que recibieron, los invitamos a leer las notas del parche 2.2c de League of Legends: Wild Rift.

¿Qué cambios recibieron los sistemas de juego?

Por un lado, Riot ha decidido reducir la ganancia de oro pasiva en el juego medio y tardío para evitar que los jugadores terminen sus armados muy rápido. Después de los primeros 8 minutos de juego, ya no seguirán ganando 4 de oro por segundo. En cambio, ganarán 3 de oro por segundo. Por otro lado, varios personajes han recibido cambios dentro del modo ARAM:

Camille

Daño infligido: 10% → 20%

Fiora

Daño infligido: 10% → 15%

Jax

Daño infligido: 5% → 15%

Lee Sin

Daño infligido: 10% → 20%

Daño recibido: -15% → -20%

Pantheon

Daño infligido: 0% → 10%

Seraphine

Daño infligido: -10% → -15%

Daño recibido: 10% → 15%

Escudo reducido un 15%

Curación reducida un 15%

Shyvana

Daño infligido: 10% → 15%

(Definitiva) Descendiente del Dragón Furia por seg: 1/1.5/2 → 2/3/4



Sona

Daño recibido: 10% → 15%

Escudo reducido un 20%

Curación reducida un 20%

Tryndamere

Daño infligido: 10% → 20%

Vi

Daño infligido: 10% → 20%

Zed

Daño infligido: 5% → 15%

¿Cómo será la rotación de héroes durante la segunda mitad de mayo (2021)?

Del 13 al 19 de mayo: Akali, Braum, Darius, Diana, Evelynn, Jax, Miss Fortune, Olaf, Sona y Tristana

Akali, Braum, Darius, Diana, Evelynn, Jax, Miss Fortune, Olaf, Sona y Tristana Del 20 al 26 de mayo: Ahri, Corki, Kai’Sa, Kha’Zix, Leona, Renekton, Rengar, Soraka, Tryndamere y Twisted Fate

League of Legends: Wild Rift ya está disponible para dispositivos Android y iOS.

Fuente: página oficial de Wild Rift