Wild Rift: estas son las novedades que llegarán con la versión 2.4A

Aunque los Centinelas derrotaron con éxito a Viego y la Ruina ha sido conquistada, Runeterra no está libre de peligro. Al igual que anteriores actualizaciones, el parche 2.4A de League of Legends: Wild Rift ha traído a un nuevo campeón y varios balances al juego para móviles. No obstante, será una actualización más pequeña en comparación con las anteriores.

A continuación, podrán ver lo que llegará con la actualización 2.4A de Wild Rift.

¿Qué campeones llegarán?

Desde el pasado 12 de agosto, los jugadores de League of Legends: Wild Rift han podido jugar con el campeón debutante de la actualización 2.4A: Thresh. Si quieren ver su aspecto y habilidades en el juego para dispositivos móviles, basta con seguir este enlace.

¿Qué aspectos llegarán?

Además de Thresh Pulso de Fuego, los siguientes aspectos llegaron a Wild Rift:

Kha’Zix Estrella Oscura

Varus Estrella Oscura

¿Qué accesorios llegarán?

Los siguientes aspectos llegaron por medio de la versión 2.4A de Wild Rift:

Chuchería : Volando fuera de control

: Volando fuera de control Ícono: Minijefe

¿Qué eventos llegarán?

Desde el 16 de agosto, los jugadores han podido participar en el evento “Únete a la nube”.

¿Qué cambios recibieron los campeones?

Los siguientes campeones han recibido cambios: Akshan, Annie, Blitzcrank, Camille, Corki, Dr. Mundo, Fizz, Graves, Jax, Lucian, Maestro Yi, Rammus, Rengar, Seraphine y Soraka. Para ver todos los cambios, los invitamos a leer las notas del parche 2.4A de Wild Rift.

¿Qué cambios recibieron los objetos?

La Sanguinaria ahora tiene un costo total de 3300 de oro y combinado de 1100. Su daño de ataque ha sido aumentado a 50.

ahora tiene un costo total de 3300 de oro y combinado de 1100. Su daño de ataque ha sido aumentado a 50. Saqueador de Esencias ahora tiene un costo total de 3250 de oro y combinado de 1050. Su aceleración de habilidad ha sido disminuida a 20.

ahora tiene un costo total de 3250 de oro y combinado de 1050. Su aceleración de habilidad ha sido disminuida a 20. Sombrero Mortífero de Rabadon ahora tiene un costo combinado de 700 de oro. Su poder de habilidad ha sido reducido a 120.

ahora tiene un costo combinado de 700 de oro. Su poder de habilidad ha sido reducido a 120. Espada de Carga Solari ahora tiene un costo total de 3100 de oro y combinado de 900.

¿Cómo será la rotación de campeones durante la segunda mitad de agosto (2021)?

Del 19 al 25 de agosto: Darius, Fizz, Graves, Jhin, Kai’Sa, Katarina, Leona, Olaf, Renekton y Soraka

Darius, Fizz, Graves, Jhin, Kai’Sa, Katarina, Leona, Olaf, Renekton y Soraka Del 26 de agosto al 1 de septiembre: Ahri, Alistar, Aurelion Sol, Camille, Ezreal, Jarvan IV, Lee Sin, Riven, Thresh y Tristana

League of Legends: Wild Rift ya está disponible para dispositivos Android y iOS.

Fuente: comunicado de prensa de Riot Games