Jugadores de LoL hacen ‘permaban’ a Ahri para protestar el precio de las skins

League of Legends ya recibió el parche de actualización a la versión 14.12 y con este se desata una controversia que venía cocinándose desde hace un par de semanas. Se pusieron a la venta las colecciones Espítitu legendario, Leyenda inmortalizada y Leyenda inmortalizada autografiada con ‘skins’ para Ahri que buscan conmemorar la entrada del famoso jugador Faker al salon de la fama de LoL, pero su precio ridículamente alto animó a los jugadores a hacer ‘permaban’ a ese personaje.

Los precios de estas colecciones oscilan entre los 5.430 RP y el absurdo precio de 59.260 RP. Junto con estas llegó un nuevo paquete de 60.200 RP que cuesta 1’500.000 pesos colombianos. Este representa la forma más conveniente de adquirir la moneda suficiente para comprar la colección, pero es un precio inconcebible para un grupo de cosméticos digitales en un videojuego.

Obviamente, la revelación del precio de estas colecciones no cayo bien a la mayoría de jugadores, ni siquiera a los más grandes fanáticos de Faker. Inmediatamente comenzaron a criticar esta absurda movida de Riot Games.

¡’Permaban’ a Ahri!

Riot Games dice que el alto precio de esta colección de debe a lo especial que es. Eso no ha convencido a los jugadores que, viendo que sus protestas no fueron atendidas, anunciaron que iban a tomar acción directa en el juego. Comenzaron una campaña promoviendo el ‘permaban’ a Ahri en LoL a partir del momento en que la colección llegara a la tienda de League of Legends.

Hacer ‘permaban’ a un personaje de LoL significa que el equipo contrario no puede escoger a ese personaje. El objetivo detrás de esta campaña es que aquellos que en verdad pensaban gastar la absurda cantidad de dinero para adquirir la colección no pudieran usar la ‘skin’ Leyenda inmortal de Ahri. De este modo, los desanimaría de hacer la compra.

Por supuesto, los jugadores están celebrando la campaña con memes e incluso con arte original en redes sociales bajo la etiqueta #PermabanAhri.

É diva foi bom enquanto durou, chegou o dia da sua queda 💖 pic.twitter.com/m8zQAAjanK — Ivy – COMISSÕES ABERTAS (0/5) ❄️ (@Ivy_Heavens) June 12, 2024

¿Qué está pasando en Riot Games?

La campaña de permaban a Ahri es solo una de las múltiples controversias relacionadas con League of Legends en menos de un año que acusan a Riot Games de «codiciosos». Una de las más recientes fue el de la skin mítica de Jhin que se conseguía mediante un sistema gacha. Le siguieron las críticas por el cierre del programa Riot Forge, del que salieron excelentes juegos desarrollados por estudios indies. No nos olvidemos de las fuertes reacciones por la reestructuración de la LLA que ocurrieron apenas un día antes de este nueva controversia.

Algunos creen que Riot Games, a pesar de las grandes ganancias que proporcionan sus juegos, no ha tenido el crecimiento que los accionistas de la empresa esperan. Dicen los rumores que estos estarían presionando a los directivos del estudio a que hagan más dinero. Esa sería la razón de terribles decisiones como esta.