Las skins Lux Pandástica, Wukong y Darius Reinos Mecha y Viktor Heraldo de las Máquinas llegarán pronto a LoL

Se acerca el día de una nueva actualización de League of Legends y la llegada de un nuevo PTB, así que podemos ir dando una mirada a lo que llegará al juego en el futuro. El parche de actualización 25.22 agregará nuevas skins a LoL entre las que se encuentran dos nuevos aspectos de las colección Reinos Mecha para Wukong y Darius, la divertida Lux Pandástica y la actualización de diseño de la skin Viktor Heraldo de las Máquinas, que ya había sido entregada a los ‘mains’ del personaje en septiembre pero ahora estará al alcance de todos.

Primero lo primero. Este es el genial arte ‘splash’ de los nuevos aspectos, incluyendo el de Viktor por si no habían tenido la oportunidad de apreciarlo.

Así luce las skins en acción en el juego:

Como ya dijimos, las skins de rareza Épica Lux Pandástica, Wukong y Darius Reinos Mecha y Viktor Heraldo de las Máquinas estarán disponibles a la venta en la tienda por 1350 RP (aunque algunos sitios dicen que el precio del aspecto de Darius será 1820 RP) cuando el parche de actualización 25.22 llegue a LoL el martes 4 de noviembre de 2025 o el miércoles 5, dependiendo de su zona horaria.

El aspecto Lux Pandástica será especial porque Riot Games dijo que todas las ganancias por ventas de esta skin hasta el 3 de diciembre de 2025 serán destinadas al fondo social de la empresa para donar a proyectos independientes. Riot duplicará la suma para que la donación sea el doble.

Si no quieren esperar para probar estas skins, ya pueden encontrarlas en el servidor PTB de pruebas. Si prefieren apegarse a los servidores principales, ya pueden encontrar los aspectos Neeko Beeko, Skarner Mecha y Zoe Eterna.