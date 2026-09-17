Lollipop Chainsaw 2 Back2Back es el título que llevará el nuevo juego de la serie para PlayStation 5

Dragami Games y Nada Holdings, junto con el estudio desarrollador JP Universe, anunciaron oficialmente Lollipop Chainsaw 2 Back2Back para PlayStation 5. El lanzamiento de esta entrega totalmente nueva está previsto para el 2027. El título también puede probarse durante el Tokyo Game Show 2026, que se celebra del 17 al 21 de septiembre en el recinto Makuhari Messe de Chiba, Japón.

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El equipo de desarrollo cuenta con Hajime Tabata, director de Final Fantasy XV; Masahiro Yuki, quien coprodujo y escribió el guion del Lollipop Chainsaw original; y NekoshowguN, responsable del arte conceptual de Juliet Starling en la entrega original. El estudio desarrollador del primer juego, Grasshopper Manufacture, no está involucrado de ninguna forma en esta secuela.

Juliet regresa con un atuendo renovado y aún más poder, a una San Romero reconstruida y transformada ahora en Jaredwood, una vasta metrópolis erigida en torno a la industria cinematográfica. Cuando un misterioso director la atrapa dentro de su retorcida película de zombis, Juliet deberá luchar junto a sus aliados, desvelar la conspiración que se oculta tras el caos y frenar una nueva amenaza surgida del Reino Corrupto.

Para celebrar el anuncio, Lollipop Chainsaw RePOP está actualmente de oferta con descuentos de hasta el 45% en diversas tiendas digitales. La promoción para Xbox Series X/S y Xbox One estará vigente hasta el 15 de octubre, mientras que la de Steam durará hasta el 30 de septiembre. Las ofertas para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch 2, Switch y GOG comenzarán más adelante.