Lollipop Chainsaw, un juego lanzado en 2012 para PS3 y Xbox 360 recibirá muy pronto un ‘remake’ de manos del estudio Dragami Games. Esta fue una verdadera sorpresa porque muchos los criticaron por su sexismo, no fue un gran éxito de ventas ni tuvo una gran repercusión cultural. Es considerado un juego de culto menor y muchos solo lo recuerdan por su sexualizada protagonista Juliet Starling.

Cuando salió, algunos alabaron la irreverencia de esta obra de Suda 51 y Grasshoper Manufacture, pero no perdonaron sus problemas de jugabilidad ni su “tonta” historia. Otros lo acusaron de tener un humor “vulgar”. Actualmente cuenta con una nota promedio de 67 (PS3) y 70 (360) en Metacritic. No son calificaciones malas, pero pueden ser consideradas mediocres.

Es verdad que este es un juego con muchos defectos. El combate se siente pesado, su humor puede resultar crudo y sexualiza mucho a su joven protagonista, aunque no se pasa de la raya como sí hacen otros juegos. Esto hace que nos preguntemos cuál es la gracia de Lollipop Chainsaw y si sus personajes, música, villanos y Juliet Starling merecen ser recordados.

♪ She was a girl, he was (the head of) a boy ♫

En Lollipop Chainsaw controlamos a Juliet Starling, una porrista de la secundaria San Romero el día de su cumpleaños número 18. Camino a la escuela descubre que la ciudad está invadida por zombis. Afortunadamente, ella es una experimentada cazadora de criaturas sobrenaturales que de inmediato comienza a usar su sierra eléctrica contra ellos.

Pero su novio Nick resulta mordido por un zombi. Para mantenerlo con vida, lo decapita y usa un ritual mágico. Así emprende una aventura al lado de la cabeza de su amado para salvar el mundo.

♪ Oh Juliet you’re so fine. You’re so fine you blow my mind. ¡Hey Juliet! ♫

No cabe duda que la principal gracia de Lollipop Chainsaw es Juliet Starling. La porrista matazombis es un personaje muy sexi y divertido, pero tiene varias cosas en su contra.

Algunos críticos atacaron el juego por usar el cliché de la ‘rubia sexi y tonta’, pero creemos que esta es una mala interpretación. Juliet es simplemente una adolescente interesada en las mismas cosas que las chicas normales de su edad. Le gusta salir de compras, ama el porrismo, quiere lucir bien y adora obsesivamente a su novio. Su relación con su familia es fantástica y demuestra control de su propia sexualidad con frases como “sé muy bien cómo mantener a los hombres alejados de mi cuerpo”.

Pero el mismo juego sabotea la agencia de Juliet. Los trajes alternativos son ridículamente sexualizados, permite al jugador mover la cámara para mirar bajo su falda y la inocencia que ella demuestra ante las perversiones de su ‘sensei’ Morikawa es absurda. El cliché del maestro japonés obsesionado con los pantis está mandado a recoger.

Afortinadamente, Juliet tiene un interesante arco de personaje en su relación con Nick. A quien literalmente objetifica cuando lo convierte en una cabeza decapitada. Ella se aprovecha de su incapacidad para moverse haciendo lo que quiere con él. Incluso deja que su hermana lo maquille contra su voluntad. Se opone a dejar a Nick atrás y literalmente lo secuestra. Es solo al final que finalmente aprende a respetar sus decisiones en una escena sorprendentemente emotiva, aunque suficientemente absurda para encajar con el exagerado tono del juego.

A pesar de todo lo que se le puede criticar, la belleza, carisma y gracia de Juliet Starling —además de la genial interpretación de voz de Tara Strong— son la carta más fuerte que tiene Lollipop Chainsaw a su favor y una de las principales razones por las que vale la pena jugarlo. Es un gran personaje.

♪ Music makes the people come together ♫

Algo que hasta los más firmes detractores de Lollipop Chainsaw aceptan es que el juego tiene una música maravillosa. La banda sonora es una parte importante de la temática y el tono de este título.

La música de Lollipop Chainsaw estuvo a cargo del legendario Akira Yamaoka —compositor y productor de la saga Silent Hill— en colaboración con Mac Nobuka y Jimmy Urine, el vocalista de la banda de electropunk Mindless Self Indulgence. Juntos crearon una gran variedad de melodías rock n’ roll, metal, punk y psychobilly dignas de un ‘mosh-pit’.

Una música tan “pesada” no parece encajar con la apariencia ‘pop’ de una protagonista que incluso cita a Britney Spears, pero ese contraste es el alma del juego. La sangre y el ‘gore’ están acompañados de arcoíris y explosiones de color.

La música original de la banda sonora de Lollipop Chainsaw es excelente, pero también lo son sus canciones licenciadas. Cherry Bomb, de The Runaways, acompaña el menú principal. You Spin me around, de DoA, suena cuando arrollamos cientos de zombis con una segadora y la pegajosa Hey Mickey se escucha siempre que activamos la barra de poder de Juliet.

Pueden escuchar estas y muchas de las otras canciones que suenan en el juego en esta lista de Spotify:

Esta selección musical se la debemos en parte a James Gunn. Así es, el director de Guardianes de la Galaxia y El Escuadrón Suicida ayudó a crear la historia, personajes y se encargó de la localización del juego para occidente.

Pero las referencias de Lollipop Chainsaw no se limitan solo al mundo de la música. Este título también hace muchos guiños al cine de horror. San Romero, el nombre de la escuela de Juliet, es una clara referencia a George Romero, director de El amanecer de los muertos. La granja O’Bannon se llama así por Dan O’Bannon, responsable de El retorno de los muertos vivientes. Por su parte, el centro recreativo recibe su nombre por Lucio Fulci, director italiano de filmes como Zombi 2.

Y no nos olvidemos de Juliet, que es una combinación de Ash de Posesión Infernal con Buffy la cazavampiros.

♪ But I’m a creep. I’m a weirdo ♫

Otro elemento que hace especial a Lollipop Chainsaw son sus villanos, los cuales están directamente ligados a la música del juego. Los jefes principales son zombis de otra dimensión que representan varios géneros musicales.

Ellos son Zed (punk), Vikke (black metal), Mariska (rock psicodélico), Josey (funk) y Lewis Legend (rock n’ roll). La estética y personalidades de cada uno de ellos están muy bien definidas y el mismo juego revela que sus influencias van desde The Misfits hasta Chuck Berry. Sus almas se combinan en el escenario final para invocar al Rey de los Zombis, pero no diremos quién es para no arruinar la divertida sorpresa.

Pero ninguno de estos villanos es la principal amenaza en Lollipop Chainsaw, sino un compañero de escuela de Juliet y Nick llamaso Swan. Este personaje resultó bastante controversial y subversivo.

El chico ‘geek’, gótico y víctima de bullying, que se enamora de la bella porrista, no se queda con ella al final tras convertirse en un héroe, sino que se vuelve un villano que incluso comete suicidio feliz por todo el sufrimiento que causó.

El público al que presumiblemente está dirigido este juego somos aquellos que crecimos durante los años 80 y 90, rodeados de una cultura pop que presentaba a los ‘nerds’ y ‘chicos raros’ como víctimas que se convertían en héroes y a las porristas y chicos populares como sus opresores.

La horrible masacre de Columbine de 1999, en la que unos chicos considerados ‘raros’ mataron a varios compañeros e intentaron poner explosivos en su escuela, es sutilmente referenciada en el segundo nivel del juego. La crítica considera que Swan esta directa o indirectamente inspirado por este trágico evento.

Swan se adelantó varios años a un radical cambio en la cultura pop que comenzó a mirar a los llamados ‘nerds’ con recelo. Campañas de odio como GamerGate demostraron que ‘los nerds’ podían ser verdaderos villanos en la vida real.

♪ In your head, in your head Zombie, zombie ♫

Ustedes pueden haber escuchado que Lollipop Chainsaw es un juego lleno de sexismo, protagonistas ridículos y un sistema de combate aburrido. Pero esperamos que este artículo les haga ver que es mucho más que eso.

Muchas de esas críticas son acertadas. Dista mucho de ser un gran juego. Sin embargo, su estética, musicalización, personajes e inspiraciones son suficientes para sacarlo de la mediocridad y hacerlo interesante.