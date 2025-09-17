Aunque tenemos serias dudas sobre la secuela de Lollipop Chainsaw debido a la terrible forma en que hicieron su anuncio, no podemos evitar estar emocionados por una nueva aventura de Juliet Starling y nos dieron ganas de volver a disfrutar el primer juego. Sabemos que la nueva versión tuvo muchos problemas de lanzamiento y aunque la mayoría de ellos han sido solucionados, los jugadores se siguen quejando del mal rendimiento que tiene especialmente en la consola de Nintendo. Pero si ya tienen la consolas Nintendo Switch 2, esos inconveniente pasarán a ser cosa del pasado porque Lollipop Chainsaw RePop tendrá una versión mejorada para Nintendo Switch 2.

Pueden ver el tráiler con el anuncio a continuación:

Según vimos, esta versión mejorada tendrá:

Mejor rendimiento

Mayor resolución

Será una actualización para aquellos que ya tienen la versión de Switch

Sin embargo, Dragami Games no aclara si esta actualización para los jugadores que ya tienen la versión de Nintendo Switch será gratis o de pago.

Lollipop Chainsaw RePop – Nintendo Switch 2 Edition saldrá en noviembre de 2025. No dijeron la fecha exacta.