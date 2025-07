Lollipop Chainsaw tendrá una secuela, pero sus desarrolladores pueden arruinarlo todo

Mi alegría ante el anuncio de un nuevo videojuego de Lollipop Chainsaw duró poco. Tienen que entender que vengo soñando con este momento por más de una década. La versión original desarrollada por Grasshopper Manufacture y producida por Suda51 es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y he dedicado mucho esfuerzo a analizarlo a validarlo, así que en todos estos años no he parado de imaginar cómo sería una continuación. ¿Una Juliet universitaria contra vampiros? ¿Una Juliet ‘MILF’ entrenando a sus hijos en las artes matazombis? Ahora que por fin se va a hacer realidad, mi felicidad fue arruinada casi inmediatamente por la estupidez de Dragami Games.

Fue solamente un párrafo del comunicado de prensa oficial en inglés, que también fue publicado en la página web oficial del estudio en japonés, lo que arruinó mi día. Voy a compartirles una traducción al español de éste y luego explicaré por qué me preocupa tanto.

“Igual que el original, el nuevo juego quiere crear un mundo rico en humor negro. El proceso de desarrollo dará prioridad al tono y espíritu del trabajo original sin imponer restricciones creativas excesivas en nombre de DEI (diversidad, equidad e inclusión)”.

Esta es una de las idioteces más grandes que he leído últimamente y he tenido que leer idioteces muy grandes en mi línea de trabajo. Mi decepción no se basa en los efectos tangibles que esto tenga en el juego —seguramente no habrá efecto alguno— sino en que el tono del comunicado sugiere que pretender “cortejar” a la peor clase de falsos ‘gamers’ que pululan en YouTube y las redes sociales.

¿Humor negro en Lollipop Chainsaw?

Usualmente, entendemos el humor negro como el tipo de comedia que intenta causar gracia tocando temas tabú u ofensivos como el racismo, la misoginia, el acoso, el maltrato, etc. Puedo decir con total seguridad que no hay humor negro en Lollipop Chainsaw.

Lo que sí se puede decir es que tiene un humor subido de tono. Hay montones de referencias sexuales y aunque algunas pueden rayar en el mal gusto “como las insinuaciones del Sensei Morikawa” ninguna se puede considerar ofensiva. Entonces, ¿De qué carajos está hablando Dragami Games en su comunicado?

La explicación está más adelante en el mismo párrafo.

DEIpop Edition

DEI (diversidad, equidad e inclusión) es una política laboral implementada en algunas compañías principalmente de Estados Unidos para asegurarse de ofrecer un tratamiento justo a empleados y potenciales empleados de diferentes razas, géneros e identidades. ¿Por qué Dragami Games está hablando sobre un marco organizacional en su juego?

Porque no tienen ni idea de lo que significa. En los últimos años, “DEI” se convirtió en la palabra usada por la derecha norteamericana para referirse a cualquier caso de presencia de personajes de razas diferentes a la blanca e identidades ‘queer’ en el cine, la televisión, los videojuegos, los cómics, etc. Es un uso equivocado de un término pero esa forma de entenderlo terminó infiltrándose en la cultura popular.

Asumamos que Dragami Games no entiende realmente lo que significa ese concepto, ¿a qué se están refiriendo entonces? Si soy amable, simplemente podría decir que están diciendo que “no van a censurar el juego”. Si fuera solo eso, no habría problema. Obviamente, me opongo a la censura y siempre quiero que los desarrolladores puedan expresar sus ideas en sus obras sin miedo a que les recorten el contenido o pierdan su trabajo, pero la verdad es que quieren decir otra cosa.

Cortejando el público equivocado

En 2024, meses antes del lanzamiento del remake Lollipop Chainsaw RePop, revelaron las novedades que tendría respecto a la versión original. La división entre los modos de juego ‘Clásico’ y ‘RePop’ causó algo de confusión entre los fans. Esto ocasionó que algunas personas de mala fe aprovecharan para decir que “estaban censurando el juego”, que Juliet Starling iba a ser “otra víctima de la cultura DEI” y movilizar a sus ejércitos de gamers mal informados a protestar contra ello.

Los productores salieron rápidamente a declarar que no había censura en el juego. Explicaron que el modo original tendría el mismo nivel de violencia. Además, los cambios respondían solo a necesidades de jugabilidad o de licenciamiento y que los trajes faltantes serían agregados más adelante. Los youtubers y tuiteros malintencionados declararon que esto era una victoria contra “aquellos que querían censurar el juego”. Esto a pesar de que nunca hubo tal intento.

Pero parece que Dragami Games quedó con alguna fijación especial hacia este tipo de público —ya sea miedo a la reacción que puedan tener o porque creen (erróneamente) que representan a la mayoría de jugadores— y temo que hayan decidido enfocar el contenido de la secuela de Lollipop Chainsaw a satisfacer esas personas.

¿Qué puede malir sal?

Ese “lado oscuro de la comunidad gamer” parece temer una conspiración para “remover las chicas sexis y la heterosexualidad de los videojuegos por parte de la prensa y comunidades progresistas”. Suena a un mal chiste, pero sus comentarios en redes sociales me hacen creer que están convencidos de ello y ven “ejemplos” de eso en todos lados.

Un claro ejemplo de esto fue la falsa controversia creada contra las consultoras como Sweet Baby Inc. a comienzos de 2024. Estas empresas suelen ser contratadas voluntariamente por estudios que quieren asesoría a la hora de incluir personajes y temáticas que escapan a su experiencia. Por ejemplo, si quieren incluir personajes LGBTI o de razas diferentes a las de los miembros del equipo de forma respetuosa. De alguna forma, esos youtubers y tuiteros que han convertido la “rabia nerd” en negocio convencieron a sus comunidades que llamar a estas empresas era una especie de orden gubernamental para censurar sus juegos e incluir personajes que no les parecían atractivos a ellos específicamente.

No creo que hubiera ninguna intención por parte de Dragami Games de usar una de estas consultorías en cualquier caso. Sin embargo, promover su juego en base a la idea de que no las van a usar me parece preocupante. Esto no es porque crea que su intención real es “usar humor negro” en Lollipop Chainsaw, sino por la clase de público al que de verdad le importaría algo así.

No quiero que Juliet Starling se convierta en un personaje como Eve de Stellar Blade. Yo disfruté mucho ese juego y Eve me parece super atractiva, pero me molesta que sufre de una sexualización que no encaja nada bien en los temas del juego.

¿Recuerdan la entrevista que tuvo James Gunn con Stephanie Sterling sobre las críticas al supuesto sexismo de Lollipop Chainsaw en 2012? Allí él explicó a la perfección por qué el hecho de que Juliet sea tan sexi encaja a la perfección en el juego y yo estoy de acuerdo con él. Va perfectamente de la mano con sus temas, humor y representación de la sexualidad femenina. Lo mismo se puede decir de otros personajes sexis que me encantan como Bayonetta o la primera encarnación de Lara Croft. Pero no hay nada de eso en Stellar Blade. Eve está sexualizada por puro fanservice y aunque no hay nada malo en disfrutar de ello, no le favorece al mundo que está creando. Le falta coherencia.

¿Deberían censurar Lollipop Chainsaw 2?

¡Por supuesto que no! Quiero que esta secuela sea libre de reflejar a una Juliet tan libre y atractiva como lo fue en su primer juego. Pero temo mucho que los valores del nuevo equipo de desarrollo (o las órdenes que recibieron de hacer un juego para “gustos específicos”) vayan contra ellos la sexualicen por el simple gusto de sexualizarla.

Lo irónico sería que esto la pusiera en la mira de aquellos que de verdad buscan censurar el medio. No me refiero a los progresistas, sino a grupos de ultraderecha como los que recientemente han influido en empresas financieras como VISA y Mastercard para que obliguen a tiendas como Steam e itch.io a retirar juegos con contenido sexual.

Ese es el verdadero peligro que están corriendo los videojuegos porque las cosas no van a parar ahí. Espero estar siendo paranoico. No obstante, la historia nos ha enseñado que una vez acaben con la presencia de sexo explícito van a perseguir las imágenes más sugestivas. Luego cualquier representación de sexualidad y luego podrían tratar de prohibir cualquier representación de violencia «para proteger a los niños».

Ese es el verdadero enemigo, no lo que muchos imaginan que es el DEI o Sweet Baby Inc.

Ojalá Juliet esté en buenas manos

Realmente, espero estarme preocupando por nada. Espero que las palabras de Dragami Games en su comunicado sobre la secuela de Lollipop Chainsaw fueran expresadas desde la ignorancia y no desde una visión tan negativa de la comunidad gamer. Espero que el nuevo juego sea tan divertido como el primero y que corrijan los problemas que tuvo el remake.

Pero sigo preocupado.