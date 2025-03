Look Outside – Reseña

Look Outside

François Coulombe-Fortier, al igual que René Rother es ampliamente conocido entre la comunidad de juegos independientes por juegos como Sluggy Adventure, Katana Zero y otros trabajos publicados en su perfil de itch.io. Ahora, junto con Devolver Digital, ha publicado su trabajo más importante a la fecha, Look Outside. Nosotros hemos tenido la oportunidad de probarlo un poco antes. Así que en nuestra reseña, les contaremos nuestra experiencia con la extraña aventura de François Coulombe-Fortier, en donde cualquier cosa que veamos puede no ser lo que parece

Mirar afuera o morir evitándolo

Look Outside es un RPG con batallas por turnos y elementos de sobrevivencia donde la gestión de recursos y la exploración es la clave para lograr salir vivo del apocalipsis. La historia es sencilla, nosotros nos levantamos un día en nuestro apartamento y un extraño vecino nos habla desde un pequeño orificio advirtiéndonos de no mirar a fuera. Antes de salir de nuestro apartamento y explorar los demás pisos del edificio, podemos investigar en un computador qué es lo que ocurre en el mundo. Así que al igual que en la pandemia, hay un fenómeno global que obliga a la gente a estar encerrados en sus casas y las redes sociales se han llenado de teorías conspirativas al respecto sobre control poblacional. Sin embargo, la realidad es más macabra de lo que parece.

Como en la vida real, las redes sociales pueden ser un escape o el punto de entrada para perder la cordura.

Nosotros debemos sobrevivir durante 15 días a este extraño fenómeno. No obstante, con cada día que pasa, nuevas puertas se abren en el edificio y una amplia variedad de monstruos y vecinos excéntricos empiezan a aparecer. Adicionalmente, en el edificio algunos de los monstruos —antes vecinos— a pesar de tener ahora un aspecto macabro por haber visto el exterior, no han perdido su cordura. Ellos nos pondrán tareas, pero nosotros somos los que decidimos si los ayudamos. Adicionalmente, un extraño culto intenta descifrar lo que pasa y nosotros a medida que pasan los días iremos desvelando el misterio que nos tiene encerrados en nuestro edificio. Este misterio y cada uno de los personajes que conocemos en nuestra aventura es sin duda uno de los mayores atractivos del juego.

Un diseño macabro y una atmosfera oscura

En Look Outside tendremos que explorar un edificio con pasillos oscuros y puertas que se interconectan a diferentes tipos de ambientes. En cuanto al combate tendremos acceso a armas cuerpo a cuerpo y de largo alcance como pistolas. Estas las podremos equipar a la vez, pero las armas de fuego pesadas —como rifles— o las de combate largas — como traperos— tienen que ser sostenidas con ambas manos. Adicionalmente, podemos mejorar nuestra defensa o ataque con las diferentes prendas que encontremos o fabriquemos en nuestro apartamento.

Cada arma tiene sus propias habilidades y además encontrando los diferentes cartuchos de la consola que tenemos en casa nos permite aprender nuevos ataques. Sin embargo, en Look Outside la tensión se siente tanto en la exploración como en el combate. Ya que, el uso continuo de un arma —o algunas de las habilidades— hacen que esta se rompa. Les aseguramos que no van a querer que eso suceda a la mitad de un combate.

En nuestro inventario, ademas de objetos de recuperación, tambien tenemos armas arrojadizas.

El combate se desarrolla de manera similar a la de Resident Evil: Gaiden, en donde los enemigos a medida que pasan los turnos se van acercando a nosotros y sus ataques son cada vez más efectivos. Adicionalmente, cuando el enemigo logra llegar cerca de nosotros escapar es imposible. Así que hay que usar sabiamente los primeros turnos para saber si es posible o no derrotar al monstruo que tenemos enfrente. El éxito del combate depende de nuestras estadísticas. Estas se suben cada vez que —después de un tiempo de exploración— regresamos al apartamento, derrotamos enemigos o hacemos acciones en el apartamento como lavarnos los dientes. Desafortunadamente, a pesar de lo bien diseñado del combate, los menús de Look Outside son difíciles de navegar.

Atmosfera aterradoramente inmersiva

A lo largo de la aventura, el título logra construir una atmósfera opresiva y perturbadora, capaz de generar sustos y hacer sentir incómodo al jugador. Esto gracias al diseño de los enemigos y a las decisiones —en algunos casos difíciles— que el juego nos obliga a tomar. A pesar de sus limitantes, Look Outside es un juego que demuestra —sin ser una mega producción— que con un gran diseño visual, narrativo y sonoro es suficiente para entregar una experiencia aterradora.

Look Outside 8 Calificación general

Reseña de Look Outside hecha con una copia digital para Steam provista por Devolver Digital.