Lord of Nazarick, el RPG para móviles de Overlord llegará a finales del 2024

El 20 de septiembre, en Japón, será estrenada Gekijō-ban Overlord Sei Ōkoku-hen (Overlord: la película arco del reino sagrado). Además, desde abril conocemos que Crunchyroll tiene los derechos de distribución de la película de Overlord para nuestra región. Ahora, la compañía de anime bajo demanda ha revelado que el videojuego para celulares y dispositivos móviles de Overlord llamado Lord of Nazarick será localizado y llegará a nuestro territorio.

¿Cuándo sale y dónde me puedo registrar para bajar Lord of Nazarick, el RPG de Overlord?

Crunchyroll y Perfect World Games han revelado que Lord of Nazarick, el RPG de Overlord, llegará a las tiendas de Android y iOS durante el último trimestre del 2024. Sin embargo, tanto en la App Store como en Google Play se encuentra disponible el registro previo de la aplicación. Esto con el fin de que todos los interesados puedan ser los primeros en saber cuándo estará disponible el juego de Overlord llamado Lord of Nazarick. Cabe resaltar que Lord of Nazarick será el primer juego de Crunchyroll en tener la opción de ingresar con nuestro nombre de usuario y contraseña de la plataforma de anime bajo demanda. Esto le brindará a los miembros premium de Crunchyroll algunos beneficios. Estas son recompensas especiales, como dinero del juego, un pase de batalla y acceso exclusivo a activaciones en las experiencias teatrales y de comercio electrónico de Crunchyroll.

Crunchyroll, plataforma en la que se encuentra el anime Overlord, ha descrito el juego Lord of Nazarick de la siguiente manera:

Ponte en la piel de Ainz Ooal Gown, el señor supremo de la Gran Tumba de Nazarick, en este épico juego de rol de estrategia. Sumérgete en un inmersivo mundo de fantasía donde la magia y el poder chocan, y solo el más fuerte puede alzarse con la victoria. Este juego permite experimentar la emoción de comandar nuestro propio ejército de poderosos guardianes, villanos y otros queridos personajes del anime Overlord.

¿Cuál es la fecha de estreno para Japón de Gekijō-ban Overlord Sei Ōkoku-hen (Overlord: la película arco del reino sagrado)?

El tráiler de Gekijō-ban Overlord Sei Ōkoku-hen (Overlord: la película arco del reino sagrado) revela que el largometraje se estrenará en las salas de cine de Japón el 20 de septiembre. Sin embargo, la película de Overlord también tendrá proyecciones en salas IMAX que comenzarán una semana antes, el 13 de septiembre. Por el momento, no se conoce una fecha de estreno para nuestra región. Sin embargo, es probable que esta sea para inicios del 2025.

Fuente: canal oficial de Crunchyroll en YouTube