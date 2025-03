Los 12 finalistas al Salón de la Fama del Videojuego 2025

El Salón de la Fama del Videojuego en el museo The Strong de Nueva York, anunció los juegos finalistas para su incorporación correspondiente a 2025. Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, Defender, Frogger, GoldenEye 007, Golden Tee, Harvest Moon, Mattel Football, Quake, NBA 2K y Tamagotchi conforman los candidatos de este año. GoldenEye 007 fue nominado anteriormente, pero no fue seleccionado. Harvest Moon es una de las nuevas incorporaciones de esta ocasión.

Aquellos que quieran tener voz en los resultados de este año, pueden enviar un voto como parte de la votación de ‘Elección del jugador’. Los tres juegos con más votos formarán una votación y se unirán a las otras votaciones enviadas por los miembros del Comité Asesor de Selección Internacional, conformado por periodistas y académicos de todo el mundo, familiarizados con la historia de los videojuegos y su papel en la sociedad.

El Salón de la Fama del Videojuego reconoce los juegos basándose en “estatus de icono, el juego es ampliamente reconocido y recordado; longevidad, el juego es más que una moda pasajera y ha gozado de popularidad a lo largo del tiempo; alcance geográfico, el juego cumple con los criterios anteriores a través de fronteras internacionales; e influencia, el juego ha ejercido una influencia significativa en el diseño y desarrollo de otros juegos, en otras formas de entretenimiento o en la cultura popular y la sociedad en general”.

El museo The Strong y el Salón de la Fama del Videojuego darán a conocer los resultados el próximo 8 de mayo.

Asteroids, Myst, Resident Evil, SimCity y Ultima fueron los juegos integrados en las votaciones de 2024.