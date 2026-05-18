¿Los 15 personajes controlables de Marvel Cosmic Invasion les parecen pocos? Aquí tienen otros dos y hay más en camino

Marvel Cosmic Invasion —cuya reseña pueden leer aquí— ha sido una de las aventuras más divertidas que hemos tenido sobre el universo Marvel en los videojuegos recientemente. Este ‘beat em’ up’ nos permite enfrentar a las fuerzas de Annihilus con el Capitán America, Iron Man, Wolverine, Storm, Black Panther, Nova, Rocket Raccoon, She-Hulk, Spider-Man, Tormenta, Phyla-Vell, Fénix, Silver Surfer, Venom, Ghost Rider y Beta Ray Bill. Si este elenco de 15 héroes no les parece suficiente, aquí tienen un par más y sabemos que hay otros que llegarán más adelante en 2026.

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El estudio Tribute Games acaba de lanzar por sorpresa un DLC para Marvel Cosmic Invasion que agrega dos personajes más a la lista de personajes controlables: The Thing (mejor conocido aquí como La Mole) y Cyclops (o Cíclope, si prefieren decirle así).

Como es de esperarse, La Mole será un personaje «pesado» al estilo de She-Hulk que se enfocará en agarrar a los enemigos para arrojarlos con fuerza y servir de ‘tanque’. Por su parte, Cyclops se enfocará en hacer daño a distancia con sus ráfagas ópticas de energía cinética. Será perfecto para luchar contra enemigos aéreos porque contará con disparos en diagonal hacia arriba.

Este líder de los X-Men llega justo a tiempo para empatar con su aparición en Marvel Rivals, juego al que llegará en las próximas semanas.

Pero eso no es todo. Tribute Games también anunció que más adelante este mismo año saldrá un segundo DLC de pago con un modo de juego totalmente nuevo para Marvel Cosmic Invasion y más personajes controlables. No tenemos pistas sobre quiénes podrán ser, así que pueden empezar a especular.

Marvel Cosmic Invasion es un ‘beat em’ up’ en 2D disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC y Linux mediante Steam.