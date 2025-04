Los cartuchos de Switch 2 vuelven a tener mal sabor porque la idea es que no se los traguen o los escupan

¿Has tenido una mascota que accidentalmente se tragara una memoria micro SD? Pues yo sí y no es agradable esperar que la digestión haga lo suyo para recuperar información importante. Si de repente hubiese sido un cartucho de Nintendo Switch, no hubiese tenido ese inconveniente ya que su mal sabor es para que animales o niños pequeños los escupan y no se los traguen. No para que adultos ociosos hagan videos sobre lo mal que saben los cartuchos de Switch. En su nueva consola, Nintendo vuelve a aplicar la misma cobertura de repulsión que hizo famosos a los cartuchos previos.

Takuhiro Dohta de Nintendo confirmó el regreso del recubrimiento de sabor desagradable para los cartuchos de Switch 2, añadiendo que el objetivo es el mismo: «No queremos que nadie corra el riesgo de un consumo no deseado. De hecho, lo hemos diseñado para que, si entra en la boca, lo escupas».

Quien lama un cartucho de Switch 2 no sufrirá ningún daño, salvo el mal sabor que le quedará en la boca. «No te aconsejo que lo hagas», afirma Dohta. Kouichi Kawamoto de Nintendo añadió: «Cuando se estaba desarrollando Nintendo Switch, lamí un cartucho una vez, pero nunca más. No puedo creer que otros intenten eso».

Los cartuchos originales de Switch están recubiertos con benzoato de denatonio, el mismo material que usan algunos agricultores para evitar que los animales se coman sus cultivos. No está claro si Nintendo utilizó la misma sustancia para los cartuchos de Switch 2. Los cartuchos de Switch 2 tienen un recubrimiento de sabor desagradable, pero lo que no tienen en algunos casos, es una copia completa del juego sino una clave de activación y descarga.