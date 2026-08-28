Videojuegos

Los cavernícolas Joe & Mac están de regreso en una genial colección de juegos retro

El regreso de los ninja cavernícola y el niño mono.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

A comienzo de los años noventa, un par de años antes de que Jurassic Park pusiera a los dinosaurios de moda, podíamos saciar nuestra necesidad de ver a un tiranosaurio rex en la pantalla en los arcades gracias a Joe & Mac, un popular y divertido juego de acción en 2D protagonizado por un par de cavernícolas. Este título tuvo una secuela y un spin-off en consolas y todos esos juegos se van a reunir en Joe & Mac Retro Collection, una compilación que saldrá pronto a la venta.

Esta colección saldrá a la venta el jueves 29 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam. Pueden ver un tráiler que detalla el contenido de este paquete a continuación.

- Publicidad -

El desarrollo de Joe & Mac Retro Collection fue financiado exitosamente via Kickstarter e incluye los siguientes títulos:

  • Joe & Mac: Caveman Ninja (Arcade)
  • Congo’s Caper (SNES)
  • Joe & Mac 2: Lost in the Tropics (Arcade)

Lamentamos que no incluya las versiones de NES, SNES, Game Boy y Sega Genesis de Joe & Mac, pero todo el mundo está de acuerdo en que esa es la mejor versión del juego y además viene sin censura. Las demás versiones habían recortado escenas en que los cavernícolas arrastran unas mujeres jalándolas del cabello.

En compensación, esta compilación incluirá una galería de arte, la capacidad de salvar partida en cualquier momento, rebobinar la acción y un nuevo modo ‘Boss Rush’ con jefes sacados de los tres juegos.

Si no tienen afán por conseguir este juego y pueden esperar a 2027, podrán comprar la edición de colección ‘Rock Edition’ de Joe & Mac Retro Collection. Esta incluye lo siguiente:

  • Juego físico
  • Manual
  • Afiche de doble cara
  • Tres botones
  • Figura de acrílico
  • Hoja de calcomanías

Si tienen ganas de más acción cavernícola de este dúo, también pueden recurrir al remake del primer juego que salió en 2022 para varias plataformas.

Más dinosaurios en GamerFocus

Creador de Crow Country revela la secuela espiritual con «dinosaurios victorianos» que tuvo que cancelar
 Creador de Crow Country revela la secuela espiritual…
Fulcrum Defender / Dig! Dig! Dino! – Playdate Temporada 2
 Fulcrum Defender / Dig! Dig! Dino! – Playdate…
Jurassic World: Teoría del dinocaos en la Cajita Feliz y exhibición The Experience en Bogotá
 Jurassic World: Teoría del dinocaos en la Cajita…
El juego indie Creepy Redneck Dinosaur Mansion 3 combina Resident Evil, tres-en-línea y una historia muy meta
 El juego indie Creepy Redneck Dinosaur Mansion 3…
Exoprimal no recibirá nuevo contenido, regresan las temporadas y pases 1, 2 y 3
 Exoprimal no recibirá nuevo contenido, regresan las temporadas…
Exoprimal: guía de ‘tips’ y consejos para principiantes
 Exoprimal: guía de ‘tips’ y consejos para principiantes
Más de:
Joe & Mac: Caveman Ninja Joe & Mac: Caveman Ninja
Star Wars Zero Company – Reseña (PC)
Así luce la skin y alas de Lilith en Fortnite con su apariencia de Borderlands 4
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered deja ver su jugabilidad para Nintendo Switch 2
¡De milagro no explotó! Así fue como el juego de pelea de Hokuto no Ken se volvió de culto gracias a sus fallas
GTA 6: las filtraciones podrían haber llegado a su fin, ya que, Cyberleek ha provocado el colapso de su memecoin
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Star Wars Zero Company – Reseña (PC)
No hay comentarios

Lo último

La aplicación de Crunchyroll dejará de funcionar en Nintendo Switch
Tecnología
Estas son las cartas del TCG de One Piece ilustradas por Yoshitaka Amano
Cultura POP
GTA 6: todo lo que aprendimos en la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación
Videojuegos
La nueva figura de Kingdom Hearts de la línea Grandista presenta a Sora con su diseño original
Cultura POP