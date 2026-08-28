Los cavernícolas Joe & Mac están de regreso en una genial colección de juegos retro

A comienzo de los años noventa, un par de años antes de que Jurassic Park pusiera a los dinosaurios de moda, podíamos saciar nuestra necesidad de ver a un tiranosaurio rex en la pantalla en los arcades gracias a Joe & Mac, un popular y divertido juego de acción en 2D protagonizado por un par de cavernícolas. Este título tuvo una secuela y un spin-off en consolas y todos esos juegos se van a reunir en Joe & Mac Retro Collection, una compilación que saldrá pronto a la venta.

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Esta colección saldrá a la venta el jueves 29 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam. Pueden ver un tráiler que detalla el contenido de este paquete a continuación.

El desarrollo de Joe & Mac Retro Collection fue financiado exitosamente via Kickstarter e incluye los siguientes títulos:

Joe & Mac: Caveman Ninja (Arcade)

(Arcade) Congo’s Caper (SNES)

(SNES) Joe & Mac 2: Lost in the Tropics (Arcade)

Lamentamos que no incluya las versiones de NES, SNES, Game Boy y Sega Genesis de Joe & Mac, pero todo el mundo está de acuerdo en que esa es la mejor versión del juego y además viene sin censura. Las demás versiones habían recortado escenas en que los cavernícolas arrastran unas mujeres jalándolas del cabello.

En compensación, esta compilación incluirá una galería de arte, la capacidad de salvar partida en cualquier momento, rebobinar la acción y un nuevo modo ‘Boss Rush’ con jefes sacados de los tres juegos.

Si no tienen afán por conseguir este juego y pueden esperar a 2027, podrán comprar la edición de colección ‘Rock Edition’ de Joe & Mac Retro Collection. Esta incluye lo siguiente:

Juego físico

Manual

Afiche de doble cara

Tres botones

Figura de acrílico

Hoja de calcomanías

Si tienen ganas de más acción cavernícola de este dúo, también pueden recurrir al remake del primer juego que salió en 2022 para varias plataformas.