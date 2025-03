Los clásicos de Game Boy, Donkey Kong [’94] y Mario’s Picross, ya hacen parte de Nintendo Switch Online

Wario Land 4 fue el último juego en sumarse al catálogo de Game Boy Advance en Nintendo Switch Online, pero como se acerca el día de MAR10, el personaje más popular de Nintendo aporta su cuota de Game Boy en esta ocasión. Donkey Kong, también conocido extraoficialmente como Donkey Kong’94, es la verdadera secuela del juego de arcade/NES y la base para la franquicia sucesora Mario vs. Donkey Kong en GBA, que tuvo su propio ‘remake’ para Nintendo Switch en 2024. Guardarlo para celebrar el día de MAR10, sería la razón por la cual no lo incluyeron cuando la trilogía de Donkey Kong Land arribó a Nintendo Switch Online a finales del año pasado.

La existencia de Donkey Kong para Game Boy es importante tanto por resucitar el primer gran éxito de Nintendo como por su aporte a la franquicia. Todavía seguimos esperando un nuevo título que siga dicho modelo con Mario como personaje controlable en plataformas de ‘puzzles’. Por el momento, es una relevante adición al catálogo de Nintendo Switch Online incluso en su membresía básica, que puedes probar gratis por 14 días si no cuentas con una.

En el caso de Mario’s Picross, la unión de nonogramas y Mario parecía extraña, pero es una fórmula ganadora y muy entretenida. A este juego le siguieron secuelas en Game Boy y SNES que no salieron de Japón, porque el juego no fue popular en Occidente. Una lástima, porque a pesar de no ser un «típico» título alterno de Mario, descubrir imágenes de ‘puzzles’ es muy adictivo. A Picross DS se le debe la verdadera popularidad de los nonogramas mucho tiempo después. En esta versión de Game Boy hay más de 250 rompecabezas para resolver en total, con diferentes niveles de dificultad para jugadores de cualquier nivel.

Fuente: Nintendo of America YouTube