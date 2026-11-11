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Los cosméticos de Kasane Teto en Fortnite incluyen una baguette, pantuflas, ‘teto-pera’ y la canción Birdbrain

Cerebro de pájaro.

Julian Ramirez
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Ya sabíamos desde hace algunos días que la ‘idol virtual’ Kasane Teto sería la protagonista del pase musical de Fortnite, pero ahora que por fin tenemos el anuncio oficial podemos conocer cuáles son los objetos cosméticos que la acompañarán, sus pistas de improvisación y más detalles sobre la skin de la compañera de Hatsune Miku.

Como ya sabíamos, el próximo pase musical estará disponible a partir del jueves 12 de noviembre de 2026, costará 1000 Monedas V y además del atuendo de Kasane Teto incluirá los siguientes objetos desbloqueables:

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  • Pico Bate baguette de Teto
  • Mochila retro Pearto
  • Instrumento Futuro melódico
  • Calzado Pantuflas de Miku y Teto

Como es tradición, al final del pase encontraremos un estilo alternativo para la skin. Pero no será un nuevo traje sino una versión reactiva del mismo atuendo que reaccionará a la música. Esto parece haber decepcionado a algunos fanáticos del personaje, que esperaban verla con otra apariencia.

Tampoco tendremos otra skin de Kasane Teto en la tienda de Fortnite. En su lugar se pondrá a la venta la skin Capitana Pirata Hatsune Miku. Esta versión de la cantante virtual será una de las «capitanas» de la temporada cazatesoros y aparecerá en el mapa.

En cuanto a pistas de improvisación, solo habrá una canción de Teto en el pase. Esta es la lista completa:

  • BIRDBRAIN de OK Glass con Kasane Teto
  • Shut Up and Dance de Walk the Moon
  • Chronicles of Destiny de The Home of Happy y James Corbin
  • Sa-Sen! de MONT, Risa y Musashi

Unos días después de la llegada del pase, el 15 de noviembre, tendremos una actualización del mapa de batalla campal que agregará un nuevo punto de interés temático de Miku y Teto: Villa Amistad.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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