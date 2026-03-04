Los creadores de Guilty Gear anuncian un curioso juego con gorilas, bananos, cartas y supervivencia

Arc System Works —el estudio japonés que conocemos principalmente por juegos de peleas como Guilty Gear y Dragon Ball Fighterz — está en una fase muy extraña en la que está anunciando juegos más pequeños, pero supremamente interesantes. Damon & Baby nos tiene muy intrigados y aunque nos decepciona que Donutal va a usar arte generado por IA, su concepto nos llama mucho la atención. Pero ninguno de los dos es tan bizarro como Goritaire, un juego de cartas en el que controlamos a una tropa de gorilas que busca sobrevivir y comer bananos.

Aunque este juego acaba de ser anunciado oficialmente, vamos a poder jugarlo en tan solo un par de semanas. Su fecha de lanzamiento será el miércoles 18 de marzo de 2026 y va a estar disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch, teléfonos móviles iOS y Android y para PC mediante Steam. Pueden ver un tráiler a continuación, cortesía de Gematsu.

Como su nombre sugiere —Goritaire es la combinación de las palabras ‘gorila’ y ‘solitaire’— este bizarro juego de Arc System Works es una especie de «solitario» en el que debemos acomodar las cartas de modo que nuestro grupo de gorilas tenga una fuente constante de bananas para asegurar que puedan realizar más acciones que lleven a su supervivencia.

Lo mejor de todo es que parece que no están usando arte generado por IA en el desarrollo de este juego. Esperamos que hayan aprendido la lección con el rechazo que generó el uso de esta tecnología en Donutal y no lo intenten de nuevo en el futuro.

Si están interesados en jugar Goritaire, pueden agregarlo a su lista deseados en Steam.