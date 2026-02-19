Los creadores de Guilty Gear presentan un curioso juego en el que tenemos que interrogar extraterrestres, pero un detalle de su anuncio nos decepcionó

Arc System Works es conocido principalmente por su trabajo en geniales juegos de pelea como Guilty Gear, Dragon Ball Fighterz y el esperado Marvel Tokon, pero también se han encargado de desarrollar otras clases de juegos como los curiosos Code Shifter, Jake Hunter Detective Story y Damon & Baby. Uno de esos títulos será Donutal un curioso juego que se aleja de todo por lo que son más conocidos para ponernos a interrogar visitantes extraterrestres.

Este no será un título de acción, sino una aventura completamente narrativa que recibe algo de influencia de obras independientes como Papers, Please y No, I’m not Human. Pueden ver su tráiler de revelación a continuación.

La historia se desarrolla en el año 2206 en el Puerto Espacial Internacional, donde somos obligados a trabajar como Xenoinspecto en jefe. Nuestra responsabilidad será interrogar a todos los extraterrestres que buscan paso hacia la Tierra. En base a sus respuestas debemos decidir si los dejamos pasar o si son un peligro para el planeta.

Todo esto suena muy bien y estábamos muy interesados en empezar la interrogación de extraterrestres, pero hay un elemento de este juego de Arc System Works que nos desanima muchísimo: usa arte generado por IA. Se supone que esas imágenes solo aparecerán en un «sitio de noticias» que podemos ver durante nuestras partidas, pero la verdad es que el solo hecho de que recurra a esta clase de tecnología es muy decepcionante.

Si a pesar de eso quieren probar Donutal, ya pueden agregarlo a su lista de deseados en Steam y se supone que saldrá este mismo año, aunque no nos molestaría esperar más si eso significa que se desharán del arte IA. No hay noticias sobre una posible llegada a consolas.