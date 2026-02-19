Videojuegos

Los creadores de Guilty Gear presentan un curioso juego en el que tenemos que interrogar extraterrestres, pero un detalle de su anuncio nos decepcionó

Un planteamiento interesante pero con un lado muy oscuro.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Arc System Works es conocido principalmente por su trabajo en geniales juegos de pelea como Guilty Gear, Dragon Ball Fighterz y el esperado Marvel Tokon, pero también se han encargado de desarrollar otras clases de juegos como los curiosos Code Shifter, Jake Hunter Detective Story y Damon & Baby. Uno de esos títulos será Donutal un curioso juego que se aleja de todo por lo que son más conocidos para ponernos a interrogar visitantes extraterrestres.

Este no será un título de acción, sino una aventura completamente narrativa que recibe algo de influencia de obras independientes como Papers, Please y No, I’m not Human. Pueden ver su tráiler de revelación a continuación.

- Publicidad -

La historia se desarrolla en el año 2206 en el Puerto Espacial Internacional, donde somos obligados a trabajar como Xenoinspecto en jefe. Nuestra responsabilidad será interrogar a todos los extraterrestres que buscan paso hacia la Tierra. En base a sus respuestas debemos decidir si los dejamos pasar o si son un peligro para el planeta.

Todo esto suena muy bien y estábamos muy interesados en empezar la interrogación de extraterrestres, pero hay un elemento de este juego de Arc System Works que nos desanima muchísimo: usa arte generado por IA. Se supone que esas imágenes solo aparecerán en un «sitio de noticias» que podemos ver durante nuestras partidas, pero la verdad es que el solo hecho de que recurra a esta clase de tecnología es muy decepcionante.

Si a pesar de eso quieren probar Donutal, ya pueden agregarlo a su lista de deseados en Steam y se supone que saldrá este mismo año, aunque no nos molestaría esperar más si eso significa que se desharán del arte IA. No hay noticias sobre una posible llegada a consolas.

Más juegos de ArcSys

Marvel Tokon: Fighting Souls, la fecha de lanzamiento y el equipo “Unbreakable X-Men” fueron presentados en el State of Play
 Marvel Tokon: Fighting Souls, la fecha de lanzamiento…
Marvel Tokon: Fighting Souls, la descripción de Steam revela cuántos personajes tendrá el juego
 Marvel Tokon: Fighting Souls, la descripción de Steam…
Los juegos de pelea más esperados del 2026
 Los juegos de pelea más esperados del 2026
Double Dragon Revive – Reseña (PC)
 Double Dragon Revive – Reseña (PC)
Marvel Tokon: Fighting Souls, la segunda beta para PlayStation 5 ya tiene fecha y registros abiertos
 Marvel Tokon: Fighting Souls, la segunda beta para…
Dragon Ball FighterZ: todos los cambios y ajustes del parche o actualización 1.41
 Dragon Ball FighterZ: todos los cambios y ajustes…
Fortnite tendrá una colaboración con Power Rangers Dino Trueno, fecha y primeros detalles
Otra vez suenan los rumores de un remake de Chrono Trigger, ya ni sabemos si es verdad, en 3D o HD-2D
Console Archives agrega Dezaemon, un clásico para la creación de juegos de «navecitas» y disparos
Dead or Alive 6: Last Round no incluirá a Mai Shiranui y Kula Diamond de KOF
Estas son las nuevas skins Petricita Corrupta para Xerath y Maokai, y Sona Réquiem Prestigiosa en League of Legends
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Fecha, horas y todo sobre la Americas Cup 2026, un nuevo torneo oficial de League of Legends
No hay comentarios

Lo último

Fecha, horas y todo sobre la Americas Cup 2026, un nuevo torneo oficial de League of Legends
Esports
Saint Seiya Then: el nombre del tercer capítulo confirma el inicio de la saga del cielo
Anime y Manga
Libro arte de Spider-Man: Un nuevo día confirma sinopsis y tiempo transcurrido desde Sin camino a casa
Cine y TV
Los creativos de Dragon Quest Builders 2 quedaron fascinados con el concepto de Pokémon Pokopia y aplicaron importantes aportes
Videojuegos