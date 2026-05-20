Los creadores de Kingdom Come: Deliverance están trabajando en un juego de El Señor de los Anillos

A pesar de los esfuerzos de su controversial director Daniel Vavra por arruinar su reputación, el equipo checo Warhorse Studios ha demostrado tener un talento impresionante para los RPG con su duología Kingdom Come: Deliverance. Ya se había comentado en Internet que ellos serían los más adecuados para hacer un nuevo juego de El Señor de los Anillos y eso ahora es más que un simple deseo.

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Mediante la cuenta oficial del equipo, Warhorse Studios confirmaron que no solo están trabajando en una nueva aventura de Kingdom Come (la forma en que lo expresan lo hace sonar como si fuera un ‘spin-off’, no Kingdom Come: Deliverance III) sino también en un RPG de mundo abierto en la Tierra Media.

También comentarios que «están emocionados por decir más al respecto en el momento adecuado».

Tierra Media o ‘Middle-Earth'»‘ es el nombre oficial de la franquicia de El Señor de los Anillos y bajo el que se están creando nuevas series, películas y juegos basados en la obra de Tolkien.

Esta noticia llega junto al anuncio de que Embracer —los dueños de Warhorse Studios— se dividirá en dos compañías y este equipo y los proyectos de la Tierra Media quedarán bajo el nombre Fellowship Entertainment.

A El Señor de los Anillos no le ha ido muy bien en temas de videojuegos últimamente. En los últimos años tuvimos el terrible Gollum mientras que Return to Moria y Tales from The Shire no fueron tan exitosos como sus desarrolladores esperaban y el MMO anunciado por Amazon fue cancelado. Las grandes empresas quieren ver a The Lord of The Rings con otro gran éxito al estilo de Shadow of Mordor, pero no saben cómo hacerlo. Realmente creemos que Warhorse tiene lo necesario para crear una gran aventura, solo esperamos que mantengan a Vavra alejado de los micrófonos.

De momento no hay información sobre una posible fecha de lanzamiento ni para qué plataformas estaría disponible. Creemos que aún se puede demorar bastante.