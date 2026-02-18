Los creativos de Dragon Quest Builders 2 quedaron fascinados con el concepto de Pokémon Pokopia y aplicaron importantes aportes

Pokémon Pokopia fue una idea gestada por Shigeru Ohmori cuando comenzó a trabajar colocando parches de hierba y vegetación en Pokémon Ruby / Sapphire para GBA. En una extensa entrevista con Famitsu con creativos clave del juego, ya había revelado muchos detalles interesantes. En la última (vía Automaton), confirma que el proyecto incluyó a Omega Force –un estudio de Koei Tecmo– solo después de que un grupo de desarrolladores viera y quedara fascinado al instante por la visión original de Game Freak para Pokopia.

Cuando Ohmori presentó un prototipo del juego y un vídeo promocional, fue lo que finalmente impulsó a Game Freak a tomarse la propuesta más en serio. La productora Kanako Murata confirmó a Famitsu que Koei Tecmo se incorporó después de que algunos de sus creativos clave de Dragon Quest Builders 2, vieran los materiales de Ohmori, que «ofrecieron una imagen tan clara de la visión del juego». Omega Force sintió que podían contribuir enormemente junto con Game Freak. El resto es historia, pronto podremos jugar el resultado final.

El nuevo informe también destaca que el equipo de desarrollo y Game Freak trabajaron juntos «durante 3 o 4 meses antes de comenzar el desarrollo en serio», lo que aparentemente tampoco llevó mucho tiempo. El director del juego, Takuto Edagawa, y la directora artística, Marina Ayano –veteranos de Dragon Quest Builders 2–, declararon que «todas las partes involucradas» resolvieron los problemas principales y las ideas más originales antes de comenzar el desarrollo completo.

Pokémon Pokopia ha sido uno de esos proyectos donde todo encaja a la perfección y la meta nunca estuvo demasiado lejos. Si resultará ser el simulador de vida soñado por fanáticos de Pokémon, eso lo sabremos el próximo 5 de marzo.