Los desarrolladores de GTA 6 finalmente formaron un sindicato, siguen en una batalla legal contra las directivas de Rockstar

A finales de 2025, Rockstar despidió a más de 30 empleados que estaban trabajando en GTA 6 que estaban tratando de formar un sindicato, acusándolos de haber filtrado información confidencial. Ese caso, que ha sido descrito como una de las más graves acciones antisindicales que ha realizado una empresa de videojuegos, actualmente está en las cortes de Inglaterra. Pero los demás desarrolladores del juego no se han quedado quietos y finalmente anunciaron públicamente la formación del sindicato Rockstar Game Workers Union bajo la tutela de la IWGB — Independent Workers’ Union of Great Britain.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Grand Theft Auto VI. Seguir

El anuncio se dio mediante un video publicado en el canal de YouTube de la IWGb y jocosamente titulado «El video que los fans de GTA han estado esperando», en referencia a los rumores del inminente lanzamiento de un nuevo tráiler de Grand Theft Auto 6.

En el video explican que el propósito de este nuevo sindicato es luchar por transparencia salarial, condiciones de trabajo flexibles y acabar con el ‘crunch’ o sobretiempos de trabajo. Sin embargo, la mayor parte del video es dedicada al caso que mencionamos al comienzo de este artículo. También piden ayuda económica para apoyarlos en la batalla legal contra la directivas de Rockstar y crearon una página para recibir donaciones.

Conociendo las terribles condiciones de la industria de los videojuegos, en la que los despidos en masa y abuso laboral se han vuelto terriblemente comunes, no resulta difícil de creer que ni siquiera los desarrolladores de uno de los juegos más esperados de todos los tiempos sean maltratados de esta forma por sus superiores. Apoyamos el sindicato de trabajadores de Rockstar, esperamos que las personas despedidas injustamente ganen su caso y que todos los que están trabajando en GTA 6 reciban un pago y condiciones justas.

Por supuesto, la batalla apenas comienza. No hay noticias de que Rockstar haya reconocido oficialmente el sindicato y si se niega a hacerlo, comenzará una nueva batalla en la que el gobierno se verá inmiscuido y podría obligar a la empresa a reconocerlos. Seguramente van a tratar de aplazar eso todo lo que puedan, como hacen con sus juegos.

Si quieren seguir las acciones del sindicato, pueden seguirlos en BlueSky, Instagram y Twitter.

GTA 6 (Grand Theft Auto VI) saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La versión para PC saldrá meses después en una fecha aún no anunciada.