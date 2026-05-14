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Los geniales juegos de Batman hechos por Telltale están gratis esta semana para PC

Dos de las mejores historias del hombre murciélago.

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Los fanáticos del hombre murciélago estamos esperando ansiosamente la llegada de su próximo juego de LEGO. Mientras llega, tendremos la oportunidad de revivir o disfrutar por primera vez una de las más interesantes aventuras que ha tenido el cruzado enmascarado en los videojuegos y lo mejor de todo es que podemos hacerlo sin pagar.

Como todas las semanas, Epic Games Store está ofreciendo juegos gratis y en esta ocasión le tocó el turno a The Telltale Batman Shadows Edition una compilación de los dos juegos del personaje de DC Comics hechos por Telltale Games — Batman: The Telltale Series y Batman: The Enemy Within — que además presenta la opción de jugarlos en blanco y negro (con algunos toques rojos) para una ambientación más ‘noir’.

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Estas no son aventuras de acción y sigilo como los títulos de la cuadrilogía Arkham. Son aventuras gráficas con mucho énfasis en la historia y dónde las opciones de diálogo que elijamos determinan el rumbo de la trama.

Para obtener The Telltale Batman Shadows Edition gratis solo tienen que visitar la página del juego en la tienda digital Epic Games Store entre las 10:00 a.m. del jueves 14 de mayo y la misma hora del jueves 21 de mayo de 2026 (hora de Colombia). Damos clic en el botón ‘conseguir’ y listo. El juego ya quedó en nuestra librería y podemos descargarlo y jugar sin pagar cuando queramos.

Después del 21 de mayo dejará de estar gratis y recuperará su costo normal de $58.023 pesos colombianos. Incluso a ese precio, es un juego que vale mucho la pena.

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The Telltale Batman Shadows Edition está disponible para PlayStation 4, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store. Los juegos que contiene se pueden conseguir por separada en esas consolas además de Nintendo Switch, Mac y dispositivos móviles.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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