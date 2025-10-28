Los increíbles beneficios de los juegos Brain Age/Training

El Dr. Kawashima y Nintendo tenían razón: los juegos de entrenamiento cerebral pueden tener un efecto positivo significativo y reducir los efectos del envejecimiento en nuestro cerebro. Un nuevo estudio científico ha descubierto que hasta una década de envejecimiento puede compensarse al jugarlos, lo cual es una buena noticia si pasaste mucho tiempo con Brain Age o Brain Training, como se le conoce en Europa.

El hallazgo clave fue que realizar ejercicios mentales rigurosos durante 30 minutos al día potencia el mensajero químico acetilcolina, que no solo transporta mensajes por el cerebro, sino que también mejora las funciones de aprendizaje, memoria y atención. Los niveles de acetilcolina suelen disminuir con la edad.

El estudio monitoreó a 95 personas mayores de 65 años durante 10 semanas y observó un aumento del 2,3% en la acetilcolina tras realizar ejercicios de entrenamiento cerebral durante 30 minutos al día. Como señaló NPR en un artículo sobre el informe, un 2,3% no parece una cifra enorme, pero si consideramos que suele haber una disminución del 2,5% por década debido al envejecimiento, el descubrimiento se replantea. Los juegos de entrenamiento cerebral pueden compensar hasta una década de degradación causada por el envejecimiento.

Para lograr el resultado deseado, es necesario jugar títulos diseñados específicamente para ejercitar estas partes del cerebro, como lo fue en su día Brain Age/Training de Nintendo. El Dr. Ryuta Kawashima fue el neurocientífico con el que se desarrollaron los juegos de Nintendo, la edad cerebral y la prevención de la demencia son áreas específicas de su especialización. En otras palabras, esto es exactamente lo que buscaba con sus juegos.

Otro buen ejemplo de juegos beneficiosos para el cerebro son los títulos del Profesor Layton y en cuanto a salud mental, los del subgénero ‘Cozy’.