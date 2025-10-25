«Los juegos como servicio no son juegos reales», afirma Shawn Layden, expresidente de Sony Interactive Entertainment

De acuerdo con Shawn Layden, un juego como servicio «no es realmente un juego». El exejecutivo de PlayStation declaró en una entrevista que un juego como servicio se describe mejor como un «dispositivo de interacción con acciones repetitivas». En declaraciones a The Ringer, Layden explicó que un juego necesita tres elementos.

«Necesito una historia, un personaje y un mundo», añadió. «Horizon, God of War y Uncharted tienen las tres cosas. Si desarrollas un juego como servicio, solo necesitas una acción repetitiva que la mayoría de la gente pueda comprender, la capacidad de comunicarse en ese mundo con otras personas con ideas afines y el deseo del jugador de repetirlo una y otra vez».

Cuando Layden dejó Sony en 2019, la compañía invertía fuertemente en juegos como servicio y planeaba lanzar una docena de estos para 2026. Posteriormente, Sony redujo esa proyección a la mitad, y algunos de sus títulos, como Concord, fracasaron estrepitosamente. Otros como Helldivers 2, han sido un éxito rotundo.

Concord, uno de los fracasos más caros y resonantes de los juegos como servicio.

Por su parte, Layden afirmó que las empresas no deberían recurrir a los juegos como servicio para impulsar sus negocios. «Si intentas entrar en ese sector con la ilusión de recibir grandes cantidades de dinero a diario durante el resto de tu vida, para la mayoría no sucede».

En 2023, una de las personas más importantes de PlayStation, Connie Booth, dejó la compañía después de más de 30 años. El exdesarrollador de PlayStation, David Scott Jaffe, creador de Twisted Metal y cocreador de God of War, afirmó que Booth fue despedida.

«La despidieron. No la dejaron irse. No se jubiló. No renunció. La despidieron», declaró Jaffe.

Jaffe continuó diciendo que Jim Ryan, exdirector de PlayStation, dio órdenes a los equipos de PlayStation de crear más juegos como servicio. Según se informa, esto molestó a varios desarrolladores de PlayStation. «De alguna manera, se le echó la culpa a Connie», dijo Jaffe. «La culpa ha recaído sobre Connie».