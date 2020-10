Los juegos de Oculus estarán atados a las cuentas de Facebook

Aunque en ocasiones es tentador, la idea de borrar nuestras cuentas de Facebook para tener un poco de libertad fuera de las redes —y de las compañías que tienen nuestros datos—, suele rondar nuestras cabezas. Pero puede que esta decisión tenga que tomarse con cabeza fría, sobre todo si posees un dispositivo Oculus VR.

Al momento de adquirir un visor Oculus Quest 2, será necesario tener activa una cuenta de Facebook para vincular las compras de los juegos que funcionen con el dispositivo. Eso significa que si se borra la cuenta de Facebook, todas las compras de los juegos realizadas se irán con ella.

Para aparatos antiguos como el primer Oculus Quest, no se necesitará la vinculación de la cuenta. Sin embargo, el soporte para estos dispositivos finalizará en 2023, y para entonces, todo lo relacionado con Oculus VR requerirá de una cuenta de Facebook, quiéranlo o no.

A pesar de estas restricciones, Facebook ha puesto de forma mucho más asequible el acceso a la realidad virtual. La última versión de estos dispositivos es más ligera, menos cara y con una resolución más alta que la anterior. Adicionalmente se podrán jugar títulos de PC —como Half-Life: Alyx— por medio de un cable dedicado.

Por otra parte, la compañía se ha aliado con otros desarrolladores para traer a la plataforma juegos como Medal of Honor: Above and Beyond y nuevas entregas de Assassin’s Creed y Splinter Cell por parte de Ubisoft.

Así que es mejor tener la cuenta solo para tener activos los juegos y olvidarse de la red social, al menos hasta que haya una mejor manera de administrar el contenido.

