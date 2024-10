Los juegos de PS Plus Essential en noviembre de 2024 incluyen el nuevo juego de Death Note

En octubre, el nivel base del servicio por suscripción nos sorprendió con el excelente ‘remake’ de Dead Space para disfrutar en el mes de las brujas, pero uno de los juegos que viene a continuación hubieran resultado igual de apropiado. PlayStation ya reveló cuáles serán los juegos «gratis» para PS4 y PS5 que los usuarios de PS Plus Essentials podremos agregar a nuestra biblioteca en el mes de noviembre de 2024 entre los que está el nuevo juego basado en el ‘manga’ y ‘anime’ Death Note.

Vamos a ver cuáles son los otros.

El blog oficial de PlayStation Latinoamérica reveló la fecha en que los suscriptores podremos encontrar estos juegos en el servicio. Tendremos entre el martes 5 de noviembre y el martes 3 de diciembre de 2024 para agregarlos a nuestra biblioteca. Una vez allí, los conservaremos mientras mantengamos nuestra suscripción a cualquier nivel de PS Plus.

Se trata de:

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged (PS4/PS5) – Reseña

(PS4/PS5) – Ghostwire: Tokyo (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Death Note: Killer Within (PS4/PS5)

Obviamente, el que más llama la atención de los tres juegos que llegarán a PS Plus Essential en noviembre de 2024 es Death Note: Killer Within, cuya existencia ya se había filtrado pero no conocíamos muchos detalles al respecto.

Ahora sabemos que se trata de un juego de deducción social para 10 jugadores al estilo de Among Us. Unos jugadores interpretan a Kira y sus seguidores y tienen como objetivo asesinar a alguien usando la Death Note, mientras que los demás son L y sus investigadores, que deben descubrir quién tiene el «cuaderno mortal» y arrebatárselo.

