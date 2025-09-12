Los juegos de Virtual Boy llegan a Nintendo Switch Online con un «control» muy especial

Algunos decían que era imposible. Otros decían que a nadie le importaban. Pero hay quienes no podemos olvidar que el Virtual Boy existió y teníamos el loco sueño de que su limitado catálogo de juegos algún día estuviera presente en el servicio de suscripción Nintendo Switch Online. Contra todo pronóstico, ese sueño se hará realidad. Durante la presentación Nintendo Direct del 12 de septiembre de 2025, la compañía anunció que esos juegos sí se van a unir al listado de ‘Nintendo Classics’ y que tendremos una forma de disfrutarlos en 3D estereoscópico como fueron creados originalmente.

Honestamente creíamos que si algún día íbamos a ver estos juegos en consolas Switch, nos tendríamos que conformar con la imagen plana, pero no será así. También se pondrá a la venta un «control adaptador» que nos permitirá jugar estos títulos como si usáramos una consola Virtual Boy Real.

Si no vieron la presentación, pueden ver el video del anuncio con todos los detalles a continuación.

Estos juegos serán agregados poco a poco a la biblioteca de clásicos en Switch y Switch 2 para todos los jugadores con una suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack desde el 17 de febrero de 2026.

El listado completo de juegos de Virtual Boy que llegarán a Nintendo Switch Online es el siguiente:

Mario Tennis

Galactic Pinball

Teleroboxer

Wario Land

Red Alarm

Jack Bros

Vertical Force

Mario Clash

Golf

Virtual Bowling

Innsmouth No Yakata

Space Invaders Virtual Collection

V-Tetris

3D Tetris

Notamos que faltan algunos de los juegos que lanzaron originalmente para la consola, como Panic Bomber, Virtual League Baseball, SD Gundam Dimension War, Space Squash y Waterworld, pero nos damos por bien servidos por la inclusión de algunos juegos que no llegaron a ser lanzados para esa consola fuera de Japón.

Lo qué más llama la atención de este lanzamiento es el accesorio o ‘control adaptador’ con forma de Virtual Boy que parece la consola real. Para jugar, podremos poner la consola Switch o Switch 2 en éste como muestra la siguiente imagen.

En el video dicen que «para jugar tenemos que usar este accesorio», pero es posible que podamos jugar sin usarlo aunque sería sin el efecto tridimensional. Tendremos que esperar confirmación de esto por parte de Nintendo.

la verdad es que nunca creímos realmente que los juegos de Virtual Boy pudieran llegar a Nintendo Switch Online. Esta consola fue un fracaso de ventas y muchos consideran que sus juegos no eran realmente divertidos, pero es una parte importante de la historia que vale la pena preservar.

Respecto al precio del accesorio con forma de Virtual Boy para Nintendo Switch y Switch 2, ya sabemos que tendrá un costo de $100 dólares estadounidenses (alrededor de 390.000 pesos colombianos). Si les parece muy caro (porque es caro) habrá una opción más barata: un modelo de cartón que costará $25 dólares americanos (alrededor de 97.000 pesos colombianos.

Si quieren conocer más sobre la historia de Virtual Boy, les recomendamos mucho este genial documental de Did You Know Gaming. Está en inglés.

A pesar del alto precio del accesorio, estamos seguros que va a vender muchas más unidades que vendió cuando salió en 1995.