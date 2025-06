Los juegos gratis de Sega para iOS y Android están desapareciendo, ¡apúrate a descargarlos!

La iniciativa Sega Forever se trataba de juegos gratis de la compañía para dispositivos móviles iOS y Android. Entre títulos clásicos de Sega Genesis, Sega CD y hasta Dreamcast, con el tiempo se convirtió en una iniciativa de preservación. El actual director occidental de Sega, Shuji Utsumi, se ha propuesto «devolverle la facturación» a la compañía, y parece que parte de su plan consiste en retirar estos títulos clásicos de las tiendas digitales.

Una de las razones es querer alejar a la marca del rechazo que suelen asociarse con las descargas gratuitas en móviles. Como parte de esto, Sega ha estado retirando varios de sus juegos retro de las tiendas de ‘smartphones’, y parece que el plazo para nueve títulos más está a punto de acabar. Al iniciar los juegos, aparece un mensaje emergente que advierte al usuario que el soporte técnico está a punto de ser descontinuado. Sin embargo, los juegos pueden seguir funcionando después de ese momento, y una vez que los agregues a tu biblioteca digital, podrás descargarlos de nuevo en el futuro.

Sega ha eliminado las compras dentro de la aplicación de los siguientes nueve títulos gratuitos, lo que indica que pronto serán retirados.

Crazy Taxi Classic (iOS & Android)

Streets of Rage Classic (iOS & Android)

Streets of Rage 2 Classic (iOS & Android)

Super Monkey Ball: Sakura Ed. (iOS & Android)

Virtua Tennis Challenge (iOS & Android)

Golden Axe Classics (iOS & Android)

Shining Force Classics (iOS & Android)

Sonic CD Classic (iOS & Android)

Sonic the Hedgehog 4 Episode II (iOS & Android)

Esperamos que no sea demasiado tarde y no lamentes el no haberlos añadido antes a tus descargas. Lo triste es que para las compañías, la preservación no les interese porque no es un negocio rentable.